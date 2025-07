Turnier in Wildberg: Großer Zuspruch beim Völkerball

Turnier in Wildberg

1 Im Erwachsenen-Wettbewerb setzte sich das Team „AKW & Friends“ durch. Foto: Michael Ostertag Beim sechsten Völkerballturnier des TSV Wildberg traten 97 Grundschüler und 13 Erwachsenen-Teams an. Alle hatten viel Spaß, manche feierten bis in die Morgenstunden.







Am Vormittag begannen die Grundschüler der dritten und vierten Klasse und spielten in ihren jeweiligen Klassenstufen um Wanderpokale. Es haben insgesamt 97 Schülerinnen und Schüler aus allen Wildberger Grundschulen an dem Turnier teilgenommen. Alle hatten großen Spaß und waren mit vollem Einsatz dabei. Es gab spannende, aber immer sehr faire Spiele.