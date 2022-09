1 Das Weitinger Team FC Saufhampton gewann das erstmals im Sommer ausgetragene Neunmeterturnier des SV Vollmaringen. Foto: Feinler

33 Mannschaften hatten am ersten Neunmeter-Turnier des SV Vollmaringen im Rahmen des Weiss-und-Nesch-Cup teilgenommen.















Link kopiert

Nagold-Vollmaringen/Weitingen - Normalerweise findet das Neunmeter-Turnier im Herbst in der Vollmaringer Halle statt. "Wir wussten aber nicht, wie es da mit Corona aussieht und haben was Neues gewagt", erklärt Fußballabteilungsleiter Daniel Alber. Dass sich 33 Mannschaften aus der ganzen Region anmelden würden, damit hatte er nicht gerechnet.

Die sehr gute Resonanz spiegelte sich bis in die späten Abendstunden an der Wahrnehmung der Angebote wider. Die Turnierleitung hatten Alexander Hammer und der gebürtige Vollmaringer Wendelin "Dixi" Graf, der aber schon einige Jahre in Weitingen lebt, inne.

Teams geben sich phantasievolle Namen

In der Gruppe A spielten der Bauwagen Vollmaringen, Traumschwiegersöhne, Alpha Kevin’s, Bondorfer Weg, Fips und seine Vollidioten, Skischule Vollmaringen, Exil-Vollmaringer, Energie Kopfnuss und Team Feuerwehr 2. In Gruppe B waren FC Bäsle/Vetterle jung, Der Acki kommt später, Das Team, das mir persönlich am besten gefällt, Öschelbronner Jungs, FC Saufhampton, Random.ligma1, Jaunerdurscht und Team snooze. Die Mannschaften Freizeit-Fußball, FC Bäsle/Vetterle alt, die glorreichen Sieben, JSG 1, Einsatzgruppe 3 und Leon, Banana Bombers, SVD Ü30 II und Random.ligma 2 bildeten Gruppe C. In Gruppe D spielten Random.ligma 3, JSG 2, Schorlebomber, Team Feuerwehr 1, The white house, SVD Ü30I, Vollmaringen Mädelspieler und WC.

Lesen Sie auch Serie Mein Verein: SV Vollmaringen Unterstützung auch in schwieriger Phase Mein Verein: SV Vollmaringen freut sich über treue Mitglieder und hat sich für die nächste Zeit einiges vorgenommen

Im Finale trat das Weitinger Team "FC Saufhampton" gegen die Öschelbronner Jungs an, wobei die Weitinger 4:2 gewannen. Groß war die Freude, denn die Weitinger Moritz Hofmann, Dennis Schanz, Luca Wüst, Janis Schmitt und Fabian Sailer hatten zwei Fanclubs mitgebracht, die Traumschwiegersöhne und der Jaunerdurscht. Daher wurde ordentlich gefeiert. "Festen können die Weitinger", erklärte Jörg Raible, der sich freute, dass die Jugend am Turnier so stark vertreten war.