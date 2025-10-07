Turnier in Seelbach: Reiterinnen zeigen sich im Litschental in guter Verfassung

Die Reit- und Turniersportgemeinschaft Kempfenhof-Seelbach hatte zum Turnier eingeladen. Die Teilnehmerinnen lieferten gute Leistungen ab.
Zu Meisterschaften und dem Spaßturnier des Kempfenhofs für Schüler der Reitschule von Felicitas Fehrenbach hatten sich zahlreiche Teilnehmer angemeldet. Sie hatten so die Möglichkeit, einmal Turnierluft zu schnuppern und auszuprobieren, ob das Turnierreiten auch etwas für sie sein könnte. „Auf diesem Weg haben schon etliche Reiterinnen den Weg in den Verein und in den Turniersport gefunden“, so der stellvertretende Vorsitzende Daniel Haine.