Turnier in Seelbach: Reiterinnen zeigen sich im Litschental in guter Verfassung

Die Reit- und Turniersportgemeinschaft Kempfenhof-Seelbach hatte zum Turnier eingeladen. Die Teilnehmerinnen lieferten gute Leistungen ab.

Zu Meisterschaften und dem Spaßturnier des Kempfenhofs für Schüler der Reitschule von Felicitas Fehrenbach hatten sich zahlreiche Teilnehmer angemeldet. Sie hatten so die Möglichkeit, einmal Turnierluft zu schnuppern und auszuprobieren, ob das Turnierreiten auch etwas für sie sein könnte. „Auf diesem Weg haben schon etliche Reiterinnen den Weg in den Verein und in den Turniersport gefunden“, so der stellvertretende Vorsitzende Daniel Haine.

Der Tag startete mit der Dressurreiterprüfung der Klasse A. Lea-Sophie Haine auf ihrer Stute Daimond Sky und Luisa Spitz auf dem Friesenwallach Leo-Kallisto lieferten sich ein Kopf-an-Kopf Rennen. Letztlich konnte Lea-Sophie Haine die Prüfung mit einer Wertnote von 7,6 hauchdünn vor Luisa Spitz mit 7,5 für sich entscheiden, teilt der Verein mit.

Dass die Reiterinnen der RTSG Kempfenhof in der Breite ausgezeichnete Leistungen bringen, zeigte sich im Dressurreiterwettbewerb. Als erste Starterin legte Klara Himmelsbach auf der Schimmelstute Hazelwood Holly vor und erritt sich die Tageshöchstwertung von 8,8. Die folgenden Starterinnen ließen sich davon aber nicht beeindrucken, und lieferten allesamt Traumnoten ab.

Knappes Rennen im Schritt-Trab-Galopp-Wettbewerb

Im Anschluss starteten die Reiterinnen des Schritt-Trab-Galopp-Wettbewerb. Hier gewann Jule Dold mit einer Wertnote von 7,8 vor Greta Himmelsbach, die mit 7,7 ganz knapp dahinter rangierte.

Im Schritt-Trab-Wettbewerb konnte sich dann Lina Himmelsbach auf der Shettystute Rony mit einer Wertnote von 7,0 an die Spitze setzen, gefolgt von Annika Hansmann auf Milka und Lotta Hofmann auf Sam.

Den Abschluss machten die Reiterinnen der Führzügelklasse. Hier konnte sich Sina Himmelsbach auf der Shettystute Luna mit einer Wertnote von 7,5 den Vereinsmeistertitel erreiten, gefolgt von Malena Müller auf Rony und Lia Schlegel ebenfalls auf Rony.

Auch die Teilnehmer des Spaßturniers zeigten ansprechende Leistungen, die ein oder andere Reiterin wird wohl den Weg in den Verein und in den Turniersport finden. Einen ausdrücklichen Dank richtete Haine an die Eltern, die zahlreich gekommen waren und die Veranstaltung durch Kuchenspenden und Arbeitsdienste unterstützt haben.