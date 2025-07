Der Schwarzwälder Automobilclub (SAC) Villingen-Schwenningen sieht sich seit jeher der Verkehrssicherheit für Kinder verpflichtet. Jetzt richtet der Traditionsverein an diesem Freitag, 1. August, von 9 bis 11 Uhr auf seinem Verkehrsübungsplatz beim Schwenninger Messegelände wieder ein Fahrradsicherheitsturnier aus.

Schon in den frühen 1970er- Jahren engagierte sich der nach der Städtefusion vom Schwäbischen Automobilclub zum Schwarzwälder Automobilclub unbenannte Verein für die Verkehrssicherheit von Kindern in den Messenhallen. Die Leitung hatte damals der legendäre SAC-Sportleiter Erich Schlenker („Schrieble“), der auch die Federführung der Motocross-Rennen auf der Dauchinger Sauhalde inne hatte.

Ab den frühen 1990er-Jahren veranstaltete der SAC seine Fahrradturniere auf dem Freiareal der Bürk-Turnhalle zusammen mit der Gartenschule. Mittlerweile seit fast zehn Jahren richtet der SAC die Turniere auf seinem Übungsplatz aus, auf dem ansonsten Führerscheinanfänger das Spiel mit Kupplungs- und Gaspedal ausprobieren können.

Der Vorsitzende Joachim Konopka leitet die Drahteselveranstaltung. „Wir arbeiten mit der Ausrichtung des Fahrradturniers mit der Stadt zusammen. Das Turnier ist ein Teil des umfangreichen Kinderferienprogramms der Stadtjugendpflege“. Zielgruppe sind Kinder von sechs bis 14 Jahre. Ziel ist es, Geschicklichkeit und Konzentration für den Straßenverkehr zu fördern.

Fahrt über ein schmales Spurbrett

Auf einem etwa 200 Meter langen Parcours sind mehrere Herausforderungen zu meistern. Es gilt, beim Slalom oder der Fahrt über ein schmales Spurbrett Gleichgewichtssinn zu beweisen und große Kreise mit einer Stange in der Hand zu umrunden, auch Spurwechsel und Zielbremsen stehen im Aufgabenkatalog.

„Unsere Absicht ist es, mit dem Rad fahrende Kinder an die Anforderungen und Herausforderungen des Straßenverkehrs heranzuführen. Training kann Unfälle durch Fahrfehler vorbeugen“, stellt Konopka heraus. Die Beherrschung des Rads in schwierigen Situationen und Gewöhnung an sicherheitsrelevante Verhaltensweisen durch praktische Übung wird mit dem Turnier beabsichtigt. Die Kinder erhalten eigene Startnummern.

Sicherheit der Räder im Blick

Vor dem Start gibt es eine Art TÜV, um die Sicherheit der Räder zu prüfen. Nach dem Turnier trägt der SAC ab 11.30 Uhr erstmals eine Geschicklichkeitsprüfung für Motorräder, Leichtkrafträder und Roller aus. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Anmeldungen können per E-Mail sac-j.konopka71@web.de oder unter Telefon 0175/2 46 77 28 erfolgen.

Meisterschaft erlebt neue Auflage

Nach der Premiere richtet der SAC am 27. September auf dem Flugplatz wieder zwei Läufe zur Südbadischen ADAC-Youngster-Cup-Meisterschaft als Nachtslaloms aus. Am 12. Oktober veranstaltet der SAC bei der Firma Müga (früher Steinel) ein Old- und Youngtimertreffen für Vehicles mit zwei, drei und vier Rädern mit einer Reminiszenz an die Schwenninger Rundstrecken-Rennen in den 1950er-Jahren. Im ehemaligen Fahrerlager der Hammerstatt-Revivals erwarten die Verantwortlichen bis zu 200 historische Fahrzeuge in einem temporären Museum.