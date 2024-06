Am Ende hatten die „Kaizer Chiefs 2“ die besten Nerven. Sie siegten bei der 12. Auflage des Elfmeterturniers in Schönbronn.

Bei der 12. Auflage des Schönbronner Elfmeterturniers konnten sich die Jungs der „Kaizer Chiefs 2“ im spannenden Finale gegen „Eine Hand voll Mürre“ durchsetzen und neben dem Turniersieg auch ein Partyfass Alpirsbacher sowie einen Geldpreis in Höhe von 150 Euro abstauben.

Los ging es dieses Mal mit 39 Teams in vier Vorrundengruppen, bei denen jeder gegen jeden einmal antreten musste. Dabei trafen wieder einmal alte Turnierhasen wie „Bernds Partykeller“ und das „Wolfsrudel“ auf neue Teams wie „Die Wilden Perlen“ oder „Six Guys one Cup“. Erfreulich war auch die Teilnahme von vier Teams mit weitestgehend weiblichen Schützen.

Die Vorrunden waren recht ausgeglichen und es gab manch knappe Entscheidung. Am Ende siegte in Vorrundengruppe 1 der „Skystall1“, in Gruppe 2 der „1. FC Heb den Kolben“, während in Gruppe 3 „Arminia Bierfehlt“ und in Gruppe 4 die „Kaizer Chiefs 1“ die Topplatzierung erreichten. Da die ersten Acht einer jeden Gruppe das 16er-Finale erreichen konnte, stand in der Vorrunde mehr der Spaß im Vordergrund.

Ernst wurde es jedoch dann in den K.O.-Spielen. Hier setzten letztendlich sich doch die ambitionierteren Teams durch und zeigten im Nervenduell „Schütze vs. Keeper“ das bessere Nervenkostüm. Dennoch gab es auch ein paar positive Überraschungen. Vor allem „Bernds Partykeller“ konnte hier überzeugen und nachdem man bei zehn vorhergehenden Teilnahmen immer schon früh die Segel streichen musste, kämpfte sich das Team dieses Jahr bis in das Viertelfinale.

Im kleinen Finale bestätigte der „Skystall 1“ seine Vorjahresplatzierung

Im ersten Halbfinale konnte sich dann die „Kaizer Chiefs 2“ mit 5:4 gegen den „Skystall 1“ mit 5:4 behaupten, ehe im folgenden Halbfinale sich die Routiniers von „Eine Hand voll Mürre“ gegen den Turnierdebütanten „FC Balkanbomber“ souverän mit 5:3 durchsetzten. Im kleinen Finale bestätigte dann der „Skystall 1“ seine Vorjahresplatzierung und besiegte den „FC Balkanbomber“ mit 4:2.

Das Duell um die Krone den Schönbronner Schützentitel gewannen vor stattlicher Zuschauerkulisse dann kurz vor Mitternacht die „Kaizer Chiefs 2“ nach Fehlschüssen auf beiden Seiten in einem spannenden Finale mit 5:4 und ließen sich von den eigenen Teammitgliedern und allen noch mit ausharrenden Zuschauern ausgiebig feiern.