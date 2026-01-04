Buhrufe, Pfiffe und ein roter Kopf: Luke Littler hat turbulente Tage mit den Darts-Fans hinter sich. Nach dem Triumph wendet er sich erneut direkt an die Anhänger.
London - Das Wort richtete Luke Littler von der größten Darts-Bühne der Welt an die Fans im Alexandra Palace. "Unglaublich. Vielen Dank noch mal", sagte der englische Weltmeister nach seinem 7:1-Erfolg im WM-Finale gegen den Niederländer Gian van Veen. Weniger als eine Woche nach seinem Zwist mit dem Publikum im Achtelfinale gegen Rob Cross war für Littler alles wieder gut.