Turnier in London: Pietreczko schafft Sprung in die zweite Runde der Darts-WM

Die deutsche Quote bleibt gut: Bei der Darts-WM in London sind vier von fünf Startern in Runde zwei eingezogen. Ricardo Pietreczko baut seine starke WM-Bilanz aus.
London - Deutschlands Darts-Profi Ricardo Pietreczko hat den Einzug in die zweite Runde der WM in London geschafft. Der 31-Jährige besiegte den portugiesischen Routinier José de Sousa am Abend im Alexandra Palace mit 3:1 und schafft damit auch bei seiner dritten WM-Teilnahme einen Auftaktsieg. In Runde zwei geht es für Pietreczko entweder gegen die Engländerin Fallon Sherrock oder ihren Landsmann Dave Chisnall.