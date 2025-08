Das Streetkickers-Grundschulturnier hat im Grütt in Lörrach zahlreiche Grundschüler angelockt.

Begeisterung, Bewegung und gelebtes Fairplay: Das Grüttstadion wurde zur Bühne für ein besonderes Sportereignis. Beim dritten Streetkickers-Grundschulturnier standen rund 150 Kinder aus sieben Grundschulen gemeinsam auf dem Platz.

Veranstaltet wurde das Turnier von den „streetkickers39“, einer sozialen Organisation aus Lörrach, die sich mit Fußballangeboten an Schulen und in Stadtteilen für Kinder und Jugendliche engagiert. Dabei geht es nicht nur um Bewegung, sondern vor allem um Werte wie Respekt, Fairness und Gemeinschaft, heißt es in einem Pressebericht. „Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt – der Fußball ist unser Werkzeug, um Kinder zu stärken, zu verbinden und ihre sozialen Fähigkeiten zu fördern“, erklärte Lina Brugger, Organisatorin des Turniers.

Insgesamt nahmen Mannschaften von sieben Grundschulen teil: Hebel-Grundschule, Grundschule Tumringen, Grundschule Salzert, Albert-Schweitzer-Schule, Schlossbergschule, Eichendorff-Grundschule und Wiesentalschule Maulburg.

Mit mehr als 40 regelmäßigen Angeboten an 16 Schulen erreichen die streetkickers nach eigenen Angaben wöchentlich mehr als 1000 Kinder und setzen dabei konsequent auf Sport insbesondere dem Fußball als soziales Bindeglied, heißt es.