Turnier in Haiterbach: Budenzauber-Fans erwartet ein Tag der Derbys

im vergangenen Jahr gewann der VfL Nagold II das Turnier. Foto: TSV Am Samstag findet zum 13. Mal das Aktiven-Hallenturnier des TSV Haiterbach in der Kuckuckshalle statt.







Zu Zeiten des alten Fußballbezirks Böblingen/Calw war das Aktiven-Hallenturnier des TSV Haiterbach stets eine Besonderheit, weil das Teilnehmerfeld aufgrund der geografischen Randlage der Kuckucksstadt sehr gemischt war und auch von Vereinen geprägt wurde, die von der anderen Seite der damaligen Bezirksgrenze kamen. Durch die WFV-Reform hat sich der Zuschnitt verändert, Haiterbach liegt nun in der Mitte des neuen Bezirks Nordschwarzwald. Doch die teilnehmenden Mannschaften weitgehend die gleichen sind, gibt es in der Kuckuckshalle Duelle zu sehen, die nun auch in der Liga und im Pokal stattfinden. Passend dazu hat der TSV Haiterbach die 13. Auflage seines Turniers, die an diesem Samstag ausgetragen wird, unter den Titel „Tag der Derbys“ gestellt.