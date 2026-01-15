Turnier in Haiterbach: Budenzauber-Fans erwartet ein Tag der Derbys
im vergangenen Jahr gewann der VfL Nagold II das Turnier. Foto: TSV

Am Samstag findet zum 13. Mal das Aktiven-Hallenturnier des TSV Haiterbach in der Kuckuckshalle statt.

Zu Zeiten des alten Fußballbezirks Böblingen/Calw war das Aktiven-Hallenturnier des TSV Haiterbach stets eine Besonderheit, weil das Teilnehmerfeld aufgrund der geografischen Randlage der Kuckucksstadt sehr gemischt war und auch von Vereinen geprägt wurde, die von der anderen Seite der damaligen Bezirksgrenze kamen. Durch die WFV-Reform hat sich der Zuschnitt verändert, Haiterbach liegt nun in der Mitte des neuen Bezirks Nordschwarzwald. Doch die teilnehmenden Mannschaften weitgehend die gleichen sind, gibt es in der Kuckuckshalle Duelle zu sehen, die nun auch in der Liga und im Pokal stattfinden. Passend dazu hat der TSV Haiterbach die 13. Auflage seines Turniers, die an diesem Samstag ausgetragen wird, unter den Titel „Tag der Derbys“ gestellt.

 

Alle Haiterbacher dabei

Keine Überraschung ist es, dass mit dem TSV Haiterbach, dem VfR Beihingen und der Spvgg Oberschwandorf alle drei Haiterbacher Fußballvereine vertreten sind. Hinzu kommen der VfL Nagold II, der 1. FC Egenhausen, die SG Ebhausen/Rotfelden, der SC Neubulach, die SG Talheim, die SF Salzstetten, der Türkische SV Herrenberg und die A-Junioren der Spvgg Böblingen. Der TSV Haiterbach ist mit zwei Mannschaften vertreten.

Die Vorrundenspiele beginnen um 10 Uhr. Das erste Viertelfinale soll um 16.30 Uhr beginnen. Die Halbfinale sind ab 17.38 Uhr an der Reihe und das Finale ab 18.20 Uhr.

 