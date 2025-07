Turnier in Ebhausen: Sie suchen wieder die Meister des Eisstocks

Turnier in Ebhausen

1 Vorstand Dirk Schulz vor der Hütte der Ebhäuser Eisstockschützen Foto: Sebastian Bernklau Im altehrwürdigen TV Ebhausen sind sie die „Jungspunde“ und sie sind einmalig in der Region. Die Eisstockschützen laden wieder zu ihrem traditionellen Jedermann-Turnier.







Link kopiert



Sie sind erst 35 Jahre alt, doch sie haben schon jede Menge erlebt – im Positiven wie im Negativen. 1990 entwickelte sich aus einem in der „Traube“ beheimateten Ebhäuser Kegelclub heraus eine Gruppe Eisstockschützen, die letztlich als Unterabteilung beim 1898 gegründeten TV Ebhausen unterkamen. Direkte Konkurrenz haben sie in der Region keine. Die Entfernung zum nächsten Eisstockverein ist recht groß. In ganz Baden-Württemberg gibt es nur 35 Vereine.