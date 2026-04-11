Titelverteidiger Rory McIlroy zaubert auf dem legendären Augusta-Kurs: Mit einer 65er-Runde enteilt er der Konkurrenz und kann Geschichte schreiben.
Augusta - Rory McIlroy hat auch den zweiten Tag beim Masters in Augusta dominiert und besitzt beste Chancen auf eine historische Titelverteidigung. Dem Golf-Star aus Nordirland gelang auf dem traditionsreichen Kurs im US-Bundesstaat Georgia eine überragende 65er-Runde. Mit zwölf Schlägen unter Par liegt er sechs Versuche vor den beiden US-Amerikanern Sam Burns und Patrick Reed. Eine größere Führung gab es nach Tag zwei in der Masters-Historie noch nie.