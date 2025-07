Turnier in Aistaig: Zum 40. Mal sucht Oberndorf seinen Stadtmeister

1 Die SGM Bösingen II/Beffendorf I (in Weiß) will gerne Oberndorfer Stadtmeister werden. Nicht nur der Titelverteidiger aus Bochingen (in Gelb) dürfte jedoch etwas dagegen haben. Foto: Die 40. Auflage des Traditionsturniers wird in diesem Jahr vom TSV Aistaig ausgerichtet. Als einer der Favoriten geht die SGM Bösingen II/Beffendorf I an den Start.







Link kopiert



Los geht’s am Freitag, 18. Juli auf dem Sportgelände in Aistaig, am Sonntag fällt die Entscheidung in den Finalspielen. In dem Freundschaftsturnier als Vorbereitung auf den Rundenbeginn kämpfen die sechs zur Gesamtstadt Oberndorf gehörenden Fußballvereine SGM Bösingen II/Beffendorf I, Spvgg Bochingen, SC Lindenhof, Spvgg Oberndorf und die SGM Hochmössingen/Aistaig mit dem gastgebenden TSV Aistaig sowie dem diesjährigen Gastverein SGM Marschalkenzimmern/Weiden um den Wanderpokal.