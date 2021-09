1 Die Besucher des Poloturniers von Freitag bis Sonntag dürfen sich auf rasante Spiele freuen. Foto: Müller

Ganz im Zeichen des Polosports steht das kommende Wochenende in den fürstlichen Parkanlagen. Der Fürstenberg Polo Cup konnte pandemiebedingt nicht wie geplant ausgetragen werden, nun springt der Schwarzwald Poloclub in die Bresche, und richtet von Freitag bis Sonntag die Deutsche Meisterschaft im Polo Low Goal aus.

Donaueschingen - Der Schwarzwald Polo Club nutzt die komplette Saison 2021 die Anlage des Fürstenberg Poloclubs in Donaueschingen. Sie haben hier mit einem Full-Size Polofeld samt Ponylines, ein Stick und Ball Feld sowie genügend Parkmöglichkeiten beste Vorrausetzungen für ihren Sport.

"Für den Fürstenberg Cup, der im letzten Jahr schon aufgrund der Pandemie abgesagt werden musste, reichte auch in diesem Jahr die knappe Vorbereitungszeit nicht", so Kerstin Tritschler. "Wir planen normalerweise bis zu einem dreiviertel Jahr im Voraus, aufgrund Pandemie und Hygienevorschriften war dies in diesem Jahr neuerlich nicht möglich". So steht ab Freitag auch die Deutsche Meisterschaft ganz im Zeichen des Sports.

Einschränkungen stehen bei der Bewirtung an. Es wird zwar kein Bewirtungszelt wie gewohnt geben, jedoch wird ein Foodtruck die Besucher bei freiem Eintritt versorgen.

Für Besucher gelten die bekannten 3G, die beim Einlass auch kontrolliert werden. Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit wird es auch keine Stände oder Aussteller geben, dafür Polo Sport pur. Polokenner oder einfach nur interessierte Besucher dürfen sich ab Freitag um 13 Uhr auf spannende Partien und athletische Poloponys freuen. Am Samstag geht es weiter ab 13 Uhr, am Sonntag sind die Spiele und die Ermittlung des deutschen Meisters ab 11 Uhr angesetzt.

Und schon heute darf man sich bereits auf das Fürstenberg Polo Cup Charity Turnier der Fürstin Milana zu Fürstenberg Stiftung am 9. und 10. Oktober freuen. "Die Vorbereitungszeit lässt es dann zu, das Turnier richtig schick zu machen", verrät Kerstin Tritschler.