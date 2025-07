Wer darf am Sonntag gegen die TSG Balingen spielen? Diese Frage wird am Samstag in Frommern beantwortet. Mit dabei: Die SGM Hardt/Lauterbach und der FC Suebia.

Zweimal Regionalliga und einmal Oberliga: Die Premiere des Mey Generalbau Cups in Balingen ist hochklassig besetzt. Denn am Sonntag geben neben dem Gastgeber TSG Balingen auch die Stuttgarter Kickers und der FC 08 Villingen ihre Visitenkarte in der Bizerba-Arena ab.

Der vierte Startplatz am Sonntag ist noch vakant und wird am Samstag ab 13 Uhr auf dem Kunstrasen in Frommern ausgespielt. Fünf Teams von der Landesliga bis zur Kreisliga A treten im Modus „Jeder gegen jeden“ an.

Lesen Sie auch

Das Ziel: Platz eins – und damit zwei Highlight-Spiele in der Vorbereitung auf die Saison. Denn der Sieger des Vorturniers tritt am Sonntag um 13 Uhr zunächst gegen die TSG Balingen an und hat definitiv ein weiteres Spiel gegen die Stuttgarter Kickers oder den FC 08 Villingen – entweder im Spiel um Platz drei oder im Finale um den Turniersieg.

Landesliga bis Kreisliga A

Doch das ist Zukunftsmusik. Zunächst kämpfen fünf Teams am Samstag ab 13 Uhr um den Sieg beim Vorturnier: Mit dabei sind Gastgeber TSV Frommern aus der Bezirksliga, dessen Liga-Konkurrent SGM Hardt/Lauterbach, die beiden A-Ligisten FC Suebia Rottweil und FC Stetten-Salmendingen sowie der Landesliga-Aufsteiger SSC Tübingen.

Letzterer dürfte als einziger Landesligist leichter Favorit sein. Allerdings: Eine Partie dauert nur 30 Minuten – und somit dürfen sich alle Teilnehmer etwas ausrechnen.

Erster Auftritt als neue Spielgemeinschaft

Für die SGM Hardt/Lauterbach dürfte der Auftritt am Samstag – erstes Spiel um 14.20 Uhr gegen den FC Stetten-Salmendingen – zudem etwas Besonderes sein. Denn die Kickers Lauterbach und der FC Hardt treten in dieser Saison als neue Spielgemeinschaft an. Das erste offizielle Testspiel steht laut fussball.de am Mittwoch, 16. Juli, an, wenn es um 19 Uhr auswärts gegen den Landesligisten SV Seedorf geht.

Für das neue SGM-Trainerduo Marco Lenz und Yannick Broghammer geht es am Samstag damit nicht nur um das Ticket für das hochklassige Turnier am Sonntag, sondern auch – und vor allem – um wichtige Erkenntnisse mit Blick auf die neue Saison.

Ähnlich dürfte es wohl allen Teams gehen. Denn noch ist die Vorbereitung jung – das Turnier in Frommern bietet eine gute erste Standortbestimmung mit Blick auf die neue Runde, die in etwa einem Monat beginnt.

Personalsorgen bei der TSG

Auch für die TSG Balingen: Trainer Murat Isik hat derzeit nicht alle Spieler zur Verfügung, daher wird er am Sonntag improvisieren müssen, um die Belastung gleichmäßig zu verteilen. Denn am Sonntag dauert jedes Spiel 60 Minuten – insgesamt also 120 Minuten Fußball für jedes Team.