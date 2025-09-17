Turnier auf den Philippinen: Volleyballer bei WM raus: Alle knappen Sätze abgegeben

Fünf Satzbälle, ein Aufschlagfehler und ein enttäuschter Kapitän: Wie das deutsche Team in den entscheidenden Momenten wieder scheiterte.
Pasay City - Kapitän Georg Grozer konnte nur von der Bank zusehen, als ein Aufschlagfehler von Kumpel Erik Röhrs das frühe WM-Aus der deutschen Volleyballer und das Ende seiner Medaillen-Träume besiegelte. Enttäuscht schlug er die Hände vor dem Gesicht zusammen. "Es tut uns leid, dass wir heute, wie eigentlich bei der ganzen WM, die knappen Sätze alle abgegeben haben", sagte Röhrs nach dem 1:3 (21:25, 25:17, 29:31, 22:25) gegen die favorisierten Slowenen.