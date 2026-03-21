Turnhalle Wolfach: Das letzte Okay des Gutachters fehlt

Noch bleiben die Geräteraum-Tore in derRealschul-Sporthalle gesperrt. Doch technisch soll bereits alles im Lot sein: Die angekündigten Sicherungssplinte sind bereits montiert. Bevor es in der Halle wieder Schulsport gibt, wartet die Realschule aber auf das neu erliche Okay des Gutachters. Am Montag vergangener Woche war erneut eins der Geräteraum-Tore krachend abgestürzt – obwohl die Nutzung der Halle erst am Freitag davor auf Grundlage eines Sachverständigen-Gutachtens wieder uneingeschränkt freigegeben worden war. Zuvor konnte zwar die Halle genutzt werden, dei Tore waren aber seit einem ersten Absturz Mitte Januar vorsorglich gesperrt.

Reaktion auf erneuten Absturz eines Tors „Es ist viel passiert“, sagte Bürgermeister Thomas Geppert am Mittwoch im Gemeinderat zu den Entwicklungen in der Halle seit vergangener Woche. Die in der Vorwoche verabredeten Splinte seien als zusätzliche Sicherung montiert. Zudem seien die Tore punktuell noch verstärkt worden. „Jetzt ist es eigentlich doppelt gesichert. Mehr können wir nicht machen“, sagte Geppert.

Am Dienstag hätten der Sachverständige und Vertreter der Firma Metallbau Schmieder die Tore noch einmal gemeinsam in Augenschein genommen, erklärte Katrin Moser, zuständige Sachbearbeiterin im städtischen Bauamt, am Donnerstag auf Nachfrage. Am Mittwoch habe das Unternehmen die Splinte samt Sicherungsketten montiert. Zudem seien einzelne Schweißnähte noch einmal nachgezogen worden als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme.

Zur Freigabe fehle noch das abschließende Okay des Gutachters. „Ich hoffe, dass diese Woche noch das Prüfsiegel drauf kommt“, sagte Geppert. Auch Moser hoffte am Donnerstag auf eine Nachprüfung „im besten Fall noch diese Woche“. Jedoch, so betonte Geppert erneut: „Der Sporthallenbetrieb, egal ob Schul- oder Vereinssport, der ist gewährleistet.“ Die Halle an sich sei nutzbar. „An allem anderen sind wir dran“, sagte er auf Kordula Kovacs (CDU) Nachfrage zur LED-Umrüstung der Beleuchtung. „Wann das durchgeführt wird, kann ich noch nicht sagen.“

Das sagt die Schule

Die Realschule nutzt die Sporthalle aktuell nicht: „Der Sportunterricht wurde auf den Schulhof, die Natur (Joggen, Spaziergänge und Wanderungen) und die Festhalle verlagert“, erklärte Rektor Steffen Stötzel. In den vergangenen Monaten habe man auf Teile der Sportgeräte zugreifen können, die zwischen der Aula des Handballbereichs und den Geräteräumen hin- und hergeräumt wurden. „Dies ist aktuell nicht der Fall.“ Zudem hätten die Arbeiten an den Toren auch den Unterricht eingeschränkt. „Die Sportfachschaft möchte nun die Ergebnisse abwarten und dann eine Entscheidung bezüglich des Sportunterrichts treffen.“ Entscheidend sei die Freigabe der Tore durch das Bauamt nach bestandener Prüfung.