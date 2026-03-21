Turnhalle Wolfach: Das letzte Okay des Gutachters fehlt

Nach bereits zwei Torabstürzen in der Wolfacher Realschul-Sporthalle wurden die kontrollierenden Maßnahmen nochmals verstärkt
Noch bleiben die Geräteraum-Tore in derRealschul-Sporthalle gesperrt. Doch technisch soll bereits alles im Lot sein: Die angekündigten Sicherungssplinte sind bereits montiert. Bevor es in der Halle wieder Schulsport gibt, wartet die Realschule aber auf das neu erliche Okay des Gutachters. Am Montag vergangener Woche war erneut eins der Geräteraum-Tore krachend abgestürzt – obwohl die Nutzung der Halle erst am Freitag davor auf Grundlage eines Sachverständigen-Gutachtens wieder uneingeschränkt freigegeben worden war. Zuvor konnte zwar die Halle genutzt werden, dei Tore waren aber seit einem ersten Absturz Mitte Januar vorsorglich gesperrt.