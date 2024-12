Eine Fülle an artistischen und akrobatischen Attraktionen bot die Premiere der Turngala unter dem Motto „Colours of Light“ in der ausverkauften Schwenninger Deutenberghalle. Die Akteure präsentierten den Turnsport in selten erlebten Dimensionen.

Zum wiederholten Male war die Veranstaltung zum Auftakt der Gala-Tournee im Verbreitungsgebiet des Badischen und Schwäbischen Turnerbundes ein Publikumsmagnet für Gäste aus Nah und Fern.

Am Aufführungsort in der Deutenberghalle gab es aufgrund der Beliebtheit der Veranstaltung kurz nach der Türöffnung nur noch vereinzelte Restkarten. Unter dem Motto „Colours of Light“ erlebte das Publikum einen Höhepunkt des Turnsports, der in der Kombination von Licht in seinen unterschiedlichsten Schattierungen und einer Fülle an Farben seine Ausdrucksstärke zusätzlich steigerte.

Spektakuläre Vorführung regionaler Turnkünste

So entwickelte sich bereits der Auftakt der Gala mit der regionalen Vorgruppe „Mariposa Showteam“ vom TV Truchtelfingen zu einer spektakulären Vorführung regionaler Turnkünste. Jürgen Koch, Präsident des Turngaus Zollern-Schalksburg, äußerte sich während der Begrüßung begeistert über die Komposition eines Programms, das jegliche Dimensionen sprengte.

Ihren eigens für die Turngala komponierten Song „Colours of Light“ präsentierte Singer-Songwriterin Nadine Stockmann, die während der Verabschiedung aller Beteiligten noch einmal zu hören war. Unbeschwert, frei und in kindlicher Frische begeisterte die Kindergruppe des TSV Hochmössingen die über 1200 Zuschauer. Mit ihrem Spaß am Turnen machten sie der jungen und jung gebliebenen Generation Mut auf eine Mitgliedschaft in einem Turnverein in ihrer Nähe.

Komödianten Barto erheitert Publikum

Synchronität in den Ausführungen und spielerisch aussehende Leichtigkeit in den Ausführungen erlebte das Publikum während der Auftritte des Aerobic-Teams, in dem Mitglieder des deutschen Nationalkaders mitwirkten.

Zu den Kennzeichen jeder Turngala zählt auch, dass jeder Programmpunkt eine eigene Attraktion darstellt. Das galt auch für den belgischen Komödianten Barto, der offenbar ausgestattet mit Knochen aus Gummi mit artistischen turnerischen Kunststücken mehrfach das Publikum erheiterte.

Vor Kraft strotzende Einlagen

Für Begeisterung im Einzel und als Team Deutschland sorgten auch die Akteure der rhythmischen Sportgymnastik oder die beiden Darsteller von „Rings in Motion“, die sich in ihren leuchtenden und verschraubten Rädern drehten, dass einem nur vom Zuschauen schwindlig wurde. Vor Kraft strotzende Einlagen von einem Barrentrio wechselten mit der Eleganz der sich in ungeahnten Höhen bewegenden Pool-Tänzerin Diana ab.

Eleganz und Kraft vereint

Pure Begeisterung verbreitete das dänische Powerteam, das trotz fordernder Salto-Show oder den beindruckenden Sprüngen über ein Trampolin seinen Humor nie verlor. Jongleur Julian Kloss beindruckte mit leuchtenden Effekten ebenso wie das Duo Valeria und Daria mit seiner Powerakrobatik. Gegen Gala-Ende entführte das ukrainische Duo „Fire“ das Publikum noch einmal in schwindelerregende Höhen. In einer atemberaubenden Show vereinten sie Grazie und Eleganz mit kraftvollen Bewegungen. Ein weiterer Höhepunkt vor dem Finale war der Auftritt der Handstandartistin Valeria, die in luftiger Höhe auf einem Arm gestützt langsam wie eine Qualle im Meer ihre Kunststücke vollführte.

Das Spektakel Turngala feierte einen erfolgreichen Auftakt. „Mangels Karten sind wir im Vorjahr bis nach Freiburg gefahren“, merkte einer der Besuchern an, dass für ihn dies Faszination des Turnens zum Jahreswechsel dazugehört.