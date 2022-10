3 Das "Mariposa-Showteam-Tuju" des Turnvereins Truchtelfingen bietet bei der Turngau-Gala in Dotternhausen eine beeindruckende Darbietung in aufwendigen Kostümen. Foto: Schweizer

Corona hat den Sport nicht bremsen können. Den Beweis lieferte die Gala des Turngaus Zollern-Schalksburg in Dotternhausen. Mehr als 165 Sportlerinnen und Sportler präsentieren in einem fast dreistündigen Programm spektakuläres Turnen und abwechslungsreiche Tanz- und Showeinlagen.















Dotternhausen - Durch den Abend führte der aus Geislingen stammende Präsident Jürgen Koch. Die Hallenathleten seien von der Pandemie am meisten gebeutelt gewesen, sagte er. Unter den Besuchern war auch der Gründer der Turngau-Gala, Dieter Baier aus Schömberg.

Nachdem der Nachwuchs der Grün-Weißen unter Leitung von Michelle Brand die Vorführungen eröffnet hatten, kündigte sich mit "Dance2Beats" eine Gruppe des Turnvereins Bitz an. Die jungen Älblerinnen wirbelten mit Trainerin Raphaela Schiele übers Parkett. Dann folgte der Auftritt der "Dancing Girls" des TSV Stein. Für die Choreographie zeichneten Leonie Bogenschütz und Selina Supper verantwortlich. Spaß und Freude am Tanz vermittelten die Gruppen "Just Dance" und "Dance Factory" aus Stein.

Publikum begeistert

Fünfmal war der TV Truchtelfingen am Start, und sorgte mit den zahlenmäßig größten Gruppen für Begeisterung. Der Nachwuchs aus Albstadt – 40 Kinder von vier bis zehn Jahren – hatte seinen ersten Auftritt. Zusammen mit ihrer Leiterin Stefanie Böhler erzählen sie eine Geschichte von Bergtrollen. Auch die Mariposa-Jugend, 14 Mädchen von elf bis 15 Jahren, traf mit "Zwischen Zusammenhalt und Einsamkeit" den Nerv des Publikums.

Showteam tritt auf

Ein Höhepunkt des Abends war der Auftritt des Showteams, das unter der Leitung der Turngau-Vizepräsidentin Jugend, Stefanie Böhler, im Juni bei der Gymnaestrada in Finnland für Aufsehen sorgte. In schwarzen Anzügen und roten Handschuhen demonstrierten die "Puellas" ihre Körpertechnik und Fingerfertigkeit. Der TSV Meßstetten schickte die Dance-Crew und die Gruppe "Gym(G)old".

Balkenfalken beherrschen Gerät

Nach der Pause versuchten sich die "Balkenfalken" des TSV Geislingen am "Zittergerät der Turnerwelt", das den Mädchen aber keine Probleme bereitete. Sie meisterten ihre Darbietung fehlerlos. Mit Tischen, Stühlen und akrobatischen Höchstleistungen glänzte die "Stuhlgang Next Generation" des Turnvereins Löffingen nicht nur beim Landesturnfest in Lahr, sondern auch bei der Gala. Turnkunst demonstrierten aber auch Sportler aus Dotternhausen, Meßstetten, Schömberg und Balingen.

Halle verwandelt sich in Manege

Die Gala endete mit einer Darbietung des SV Dotternhausen. Schwarz gekleidete Tänzerinnen, trainierte Männer, ein Clown und eine männliche Ballerina verwandelten die Halle in eine Manege, was für Begeisterungsstürme sorgte. Jürgen Koch warb vor dem Finale für das Bundesliga-Wochenende am 12. und 13. November in Meßstetten, die Turnshow am 19. November in Dotternhausen und die Turngau-Gala, die 2023 in Burladingen stattfinden soll.