Turngala des SV: 400 junge Turner sorgen in Rangendingen für viel Applaus

1 Die Turnerjugend des SV Rangendingen zeigten bei der Turngala eine beeindruckende Flexibilität in vielen Höhenlagen. Foto: Rangendingen/therawshooter

Bei der Turngala des Sportvereins Rangendingen zeigte der Nachwuchs der Abteilung Turnen in der Festhalle, was in ihm steckt: Zu sehen gab es dabei viel beeindruckende Akrobatik.









Dass das Turnen vor Ort durchaus ein Publikumsmagnet ist, zeigte sich kürzlich in der Turn- und Festhalle. Bereits eine Stunde vor Programmbeginn war die Halle proppenvoll mit Zuschauern gefüllt, die auf den Beginn der Turngala des Rangendinger Sportvereins (SV) warteten. Auf die vielen Zuschauer kamen auch viele Turner, die als Teil des Programms ihr Können zeigten: Knapp über 400 Kinder und Jugendliche aus allen Turngruppen waren laut dem Rangendinger SV dabei und demonstrierten unter anderem mit waghalsigen Sprüngen am Trampolin, atemberaubenden Turnelementen am Boden und Kunststücken mit dem Einrad, was die Abteilung Turnen zu bieten hat.