Der Turner des TV Schiltach setzte sich bei den Seniorenmeisterschaften in der Altersklasse 35+ durch. Am Ende hatte Pit Nakic nur zwei Zehntel Vorsprung vor dem Zweitplatzierten.

Beim Deutschen Turnfest in Leipzig trafen vergangenen Donnerstag alle Meister und Vizemeister der Turn-Landesverbände aufeinander.

Pit Nakic reiste hierbei als Badischer Seniorenmeister in der Altersklasse 35+ an. Vor wenigen Wochen setzte er sich in Grötzingen gegen die gesamte badische Konkurrenz durch. Dabei erturnte der Schiltacher mehr Punkte als der mehrfache Deutsche Seniorenmeister Ivan Sommer vom TSG Ailingen, der zeitgleich vor Ort Schwäbischer Seniorenmeister wurde.

Dieser Wettkampf stand allerdings unter anderen Vorzeichen, da Sommer bereits andeutete, an vielen Geräten nochmals eine Schippe drauflegen zu wollen. Es wurde also zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen, das sich erst am letzten Gerät entscheiden sollte.

Pit Nakic startete am Sprung mit einem sauberen Kasamatsu in den Wettkampf und erhielt dafür 13,00 Punkte. An seinem Paradegerät Barren gelang ihm die Tageshöchstnote von 13,60. Am Reck, das der Badische Seniorenmeister in diesem Best-of-Five-Modus eher als Streichwert einplante, reichte es nur zu einer 12,10. Ivan Sommer startete am Reck in den Wettkampf, holte in seiner erwartbar schwächeren ersten Wettkampfhälfte 37,40 Punkte und lag damit sieben Zehntel hinter seinem badischen Kontrahenten.

Am Boden ging der tadellose Wettkampf von Pit Nakic mit einer 12,95 weiter. Auch am Zittergerät Pferd konnte er mit einer 12,65 überzeugen, bevor es an den Ringen zur tagesentscheidenden Übung kam. Leichte Standschwierigkeiten bei seinem Doppelsalto rückwärts ließen den Schiltacher kurz bangen, doch die erturnten 13,45 Punkte reichten ganz knapp für den Gesamtsieg. Ivan Sommer holte zwar an seinen deutlich stärkeren Geräten Ringe, Sprung und Barren einen halben Punkt auf, konnte aber nicht mehr entscheidend vorbeiziehen.

Damit krönte sich Pit Nakic mit insgesamt 65,650 Punkten zum Deutschen Seniorenmeister in der Altersklasse 35+, nur zwei Zehntel vor Ivan Sommer auf Platz zwei. Deutlich dahinter landete der Bayrische Seniorenmeister Florian Zang, der Dritter wurde (63,20).