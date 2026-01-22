Turnerschaft Langenau: Die Leidenschaft und Begeisterung für Sport weitergeben
Die Triathletin Kim Bürger hat in ihrem FSJ die Übungsleiter-Lizenz erworben. Foto: zVg/Turnerschaft Langenau

Kim Bürger absolviert seit Mitte August vergangenen Jahres ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) bei der Turnerschaft in Langenau.

Nach ihrer abgeschlossenen Fachhochschulreife an der Freien Waldorfschule Schopfheim engagiert sich Kim Bürger, im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres bei der Turnerschaft Langenau in den Bereichen Sport und Schule. Kim ist seit 2016 Vereinsmitglied und hochmotivierte Triathletin. Zuerst startete sie gerne an Wettkämpfen des Nachwuchs-Cups und ist mittlerweile in der Landesliga angekommen. Auch Mixed Liga Wettbewerbe für die Turnerschaft stehen auf dem Programm und sind auch künftig geplant. Ihre Leidenschaft und Begeisterung gibt sie gerne weiter und leitet mit viel Herz und Freude viermal pro Woche unterschiedliche Trainingseinheiten.

 

Die Arbeitszeit, 40 Stunden pro Woche, findet zu 70 Prozent an der Grundschule Langenau und zu 30 Prozent im Verein statt. An der Schule ist Kim bei jedem Sportunterricht der ersten bis vierten Klassen dabei, unterstützt die Lehrkräfte aber auch im Fachunterricht. Hier wird auch das erforderliche Jahresprojekt umgesetzt, das Managen einer Triathlonwoche. Bis dahin stehen noch einige Lehrgänge an. Alleine im FSJ sind es sechs an der Zahl. Vor wenigen Tagen hat Kim Bürger erfolgreich die Trainer- C-Lizenz für Kinder- und Breitensport an der Sportschule Bad Steinbach abgeschlossen.

Die Abteilung Triathlon ist stolz, so eine Entwicklung unterstützen zu dürfen, aber auch Sportler aus Einzeldisziplinen aus den Bereichen wie beispielsweise Schwimmen, Radfahren oder Leichtathletik dürfen sich gerne für ein FSJ bewerben.

 