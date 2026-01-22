Turnerschaft Langenau: Die Leidenschaft und Begeisterung für Sport weitergeben

1 Die Triathletin Kim Bürger hat in ihrem FSJ die Übungsleiter-Lizenz erworben. Foto: zVg/Turnerschaft Langenau Kim Bürger absolviert seit Mitte August vergangenen Jahres ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) bei der Turnerschaft in Langenau.







Nach ihrer abgeschlossenen Fachhochschulreife an der Freien Waldorfschule Schopfheim engagiert sich Kim Bürger, im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres bei der Turnerschaft Langenau in den Bereichen Sport und Schule. Kim ist seit 2016 Vereinsmitglied und hochmotivierte Triathletin. Zuerst startete sie gerne an Wettkämpfen des Nachwuchs-Cups und ist mittlerweile in der Landesliga angekommen. Auch Mixed Liga Wettbewerbe für die Turnerschaft stehen auf dem Programm und sind auch künftig geplant. Ihre Leidenschaft und Begeisterung gibt sie gerne weiter und leitet mit viel Herz und Freude viermal pro Woche unterschiedliche Trainingseinheiten.