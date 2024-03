1 Die Turnerinnen Jennifer Illenseer (von links), Annika Drescher, Lilli Fischer, Paula Hildenbrand, Mara Wollenbär und Marlene Noll behaupteten sich in der Oberliga. Foto: Rudolf

Die Kunstturnerinnen haben ihre erste Saison in der Oberliga auf Platz vier beendet. In der Rückrunde in Mannheim überzeugte der TV am vermeintlich schwächsten Gerät.









Die Rückrunde der badischen Kunstturn-Oberliga der Frauen fand am vergangenen Samstag im Kunstturnzentrum in Mannheim statt. Die erste Mannschaft des TV Ichenheim traf hier erneut auf den Ligapartner PTSV Jahn Freiburg, sowie auf die Turnerinnen der WKG TG Karlsruhe-Söllingen, der TG Mannheim und des Stadt-Turnvereins-Singen. Für den TVI starteten Jennifer Illenseer, Annika Drescher, Marlene Noll und Mara Wollenbär. Unterstützt wurde das Team von Tina Ehinger aus der Bezirksliga-Mannschaft, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.