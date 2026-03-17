Turnerin im Stau: Jennifer Illenseer hilft dem TV Ichenheim spät – aber nicht zu spät

Jennifer Illenseer wird den Vorrundenabschluss mit den Kunstturnerinnen vom TV Ichenheim wohl so schnell nicht vergessen. Sie kam erst vier Stunden später zum Team.
Auf Tabellenplatz zwei, punktgleich mit der TG Mannheim II an der Spitze, aber mit zwei Gerätepunkten weniger, sind die Damen des TV Ichenheims in den dritten und letzten Vorrundenwettkampf der badischen Oberliga gestartet. Gegen die TG Mannheim II und die TSG Seckenheim, die wohl stärksten Konkurrenten der Ichenheimerinnen, ging es um die Tabellenplätze für den Einzug in die Rückrunde. Auch Wettkampfpartner StTV Singen war in Mannheim wieder mit von der Partie.