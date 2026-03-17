Turnerin im Stau: Jennifer Illenseer hilft dem TV Ichenheim spät – aber nicht zu spät

Jennifer Illenseer wird den Vorrundenabschluss mit den Kunstturnerinnen vom TV Ichenheim wohl so schnell nicht vergessen. Sie kam erst vier Stunden später zum Team.

Auf Tabellenplatz zwei, punktgleich mit der TG Mannheim II an der Spitze, aber mit zwei Gerätepunkten weniger, sind die Damen des TV Ichenheims in den dritten und letzten Vorrundenwettkampf der badischen Oberliga gestartet. Gegen die TG Mannheim II und die TSG Seckenheim, die wohl stärksten Konkurrenten der Ichenheimerinnen, ging es um die Tabellenplätze für den Einzug in die Rückrunde. Auch Wettkampfpartner StTV Singen war in Mannheim wieder mit von der Partie.

Der Wettkampftag begann für das Team um Jennifer Illenseer, Annika Drescher, Paula Hildenbrand, Marlene Noll, Lilli Fischer und Lisa Ehinger zuerst mit etwas Aufregung, da aufgrund einer Vollsperrung auf der Autobahn Illenseer, ebenso wie eine Turnerin aus Singen, den gesamten Wettkampf im Stau verbringen musste. So starteten der TVI und der StTVS an drei der vier Geräten zunächst zu viert.

Das Startgerät war der Stufenbarren. Teilweise improvisierte Übungen führten trotz des Ausfalls von Illenseer zu einem dennoch sehr positiven Punktekonto mit zwei Wertungen über der Zehn-Punkte-Marke von Noll (10,1 Punkte) und Hildenbrand (10,4 Punkte). Auch Drescher (9,6 Punkte) und Fischer (8,6 Punkte) zeigten gute Übungen. So musste sich das Team aus dem Ried hier nur den hohen Schwierigkeiten der TG Mannheim II geschlagen geben.

Im Anschluss ging es auf dem Schwebebalken etwas wackelig zu. Anders als vergangene Woche mussten fünf Stürze und einige Unsicherheiten in Kauf genommen werden, wodurch auch ein Sturz mit in das Gesamtergebnis floss und erstmals keine Gerätepunkte gesammelt wurden. Nach wie vor das Paradegerät der Ichenheimerinnen ist der Boden. Vier Übungen, vier Mal alle Anforderungen, sechs Schraubensalti und ausdrucksstarke Choreographien brachten mit 11,3 Punkten von Ehinger, 12,05 Punkten von Drescher sowie den beiden höchsten Punktzahlen des Tages – 12,35 Punkte von Noll und 12,55 Punkte von Hildenbrand – den deutlichen Sieg an diesem Gerät.

Premiere für Bückstecher in den Handstand

Beendet wurde der Wettkampf am Sprung mit vier sauberen Sprüngen. Noll turnte mit 12,4 Punkten die Tageshöchstnote, dicht gefolgt von Hildenbrand (12,25 Punkte). Dennoch machte sich der fehlende Tsukahara von Illenseer bemerkbar.

Mit vier Stunden Verspätung durften die beiden verspäteten Turnerinnen ihre Übungen glücklicherweise dann noch präsentieren, was dem TV Ichenheim am Sprung weitere, sehr wichtige, 0,6 Punkte brachte. Illenseer präsentierte trotz der ganzen Aufregung erstmals einen Tsukahara gebückt, der mit 11,7 Punkten belohnt wurde und den Gerätesieg brachte. Am Stufenbarren nutze Illenseer die Gunst der Stunde und versuchte zum ersten Mal einen Bückstecher in den Handstand in der Wettkampfübung.

Mit zwei neuen persönlichen Bestleitungen wurden Hildenbrand (46,05 Punkte), die als Haslacherin bereits ihre zehnte Saison für den TVI turnt, sowie Noll (45,45 Punkte) Zweite und Vierte im Vierkampf. Auch Drescher turnte trotz zweier Stürze am Balken starke 42,45 Punkte.

Bei keinem Wettkampf zuvor in dieser Saison war das Niveau so hoch wie an diesem Tag. Keine Mannschaft turnte weniger als 130 Punkte. Platz vier belegte der StTV Singen (130,35 Punkte) sehr knapp hinter der TSG Seckenheim (130,4 Punkte).

An der Spitze gab es eine Seltenheit, denn mit 134,8 Punkten gab es zwei punktgleiche Sieger, die TG Mannheim II und den TV Ichenheim, wodurch beide Teams einen Punkt aus dieser Begegnung für die Tabelle sammelten. Bei den Gerätepunkten hatten die Ichenheimerinnen die Nase vorne, wodurch sich auch in der Gesamttabelle der Oberliga-Vorrunde zwei erste Plätze ergeben. Mit gleichen Siegpunkten und gleichen Gerätepunkten geht es für die TGM II und die Ichenheimerinnen in die Rückrunde am kommenden Sonntag in Heidelberg-Kirchheim, wo es darum gehen wird, welche vier Teams den Sprung ins Oberligafinale schaffen. Ebenso wird entschieden, welche zwei Teams in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen müssen.