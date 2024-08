1 Helen Kevric im Finale der Olympischen Spiele von Paris am Stufenbarren. Foto: imago//Steffie Wunderl

Für Helen Kevric sind ihre ersten Olympischen Spiele zu Ende gegangen. Zum Abschluss hat die erst 16-Jährige am Stufenbarren Platz sechs belegt. Und auch ein anderes Ziel erreicht.









Mehrkampffinale erreicht, Gerätefinale erreicht – Helen Kevric hat das, was sie sich für die Olympischen Spiele in Paris vorgenommen hatte, umgesetzt. Auch das, was mit ihrer Leistung an Sprung, Schwebebalken, Boden und Stufenbarren gar nichts zu tun hatte.