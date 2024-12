Das waren die schönsten Blütenwagen bei der Chrysanthema 2024 in Lahr

1 Ein Podium aus Chrysanthemen gestaltete der Freundeskreis der Rhythmischen Sportsgymnastik beim TV Lahr. Foto: Stadt

Die Stadt Lahr hat die schönsten Blütenwagen der diesjährigen Chrysanthema ausgezeichnet.









Lahrs Oberbürgermeister Markus Ibert hat im Beisein von Chrysanthemenkönigin Birgit I. und Jurymitglied Susanne Hofmann die Blütenwagen der Chrysanthema 2024 prämiert. Preisgelder in Höhe von insgesamt 2000 Euro wurden dabei an die ausgezeichneten Vereine vergeben, gibt die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt.