Turnerbund Wyhlen: Vereinsgelände wird videoüberwacht

Der Turnerbund Wyhlen hat im zurückliegenden Jahr seine Mitgliederzahl auf 1706 erhöht. Die Schließung der Hochrheinhalle konnte das Wachstum offenbar nicht stoppen.

Diese positive Entwicklung überraschte die Vorstandsmitglieder durchaus, wie bei der Hauptversammlung des Vereins herauszuhören war. Schließlich sei die Hochrheinhalle ja seit einem Jahr für den Sportbetrieb geschlossen, wie Ressortleiterin Finanzen Margit Maier ausführte. Man weiche seither notgedrungen auf alternative Lösungen aus.

Rückblick: Von einem erfolgreichen Jahr 2025 berichtete die Vorsitzende des Turnerbundes, Annekatrin Wendel. Sie bezog sich nicht nur auf die Feierlichkeiten aus Anlass des 140-jährigen Vereinsbestehens, sondern auch auf zahlreiche bauliche Veränderungen rund um das Turnplatzareal und die Infrastruktur der Sporthallen.

Als Herausforderung bezeichnete sie die nach wie vor prekäre Parkplatzsituation am Turnplatz. Der Verein erwäge deshalb eine Baulandumlegung zugunsten weiterer Parkplätze. Dies müsse jedoch zunächst mit der Gemeindeverwaltung abgeklärt werden.

Eine durchweg positive Bilanz zogen bei der Mitgliederversammlung auch die Ressortleiter und Fachbereichsleiter des Turnerbundes im Hinblick auf die Veranstaltungen und den Sportbetrieb im Jahr 2025. Hoch erfreut zeigte sich die Vorstandschaft über die erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Rund 460 Kinder und Jugendliche sind im TBW aktiv.

Ausblick: Der Verein will Angebot und Standards weiter ausbauen. Dies beinhaltet unter anderem, dass neue Trendsportarten hinzukommen. Zum Beispiel „Tabata“, ein hochintensives Intervalltraining, das auf hohes Teilnehmer-Interesse stößt.

Bauliches: Baulich sollen die restlichen Außenarbeiten auf dem Turnplatzareal erledigt werden. Zudem soll die Parkplatzsituation verbessert werden. Für den Eingangsbereich ist eine Überdachung geplant. Bereits installiert ist hingegen eine Kameraüberwachung für das Vereinsareal. Diese Maßnahme sei aufgrund von Einbrüchen und anderen Vorfällen notwendig geworden, hieß es.

Wahlen: erste Vorsitzende: Annekatrin Wendel; Ressortleiterin Finanzen: Margit Maier; Ressortleiterin Kommunikation: Franziska Linsner; Ressortleiterin Veranstaltungen: Senta Formicella; stellvertretende Ressortleiterin Sportbetrieb: Swenja Grimm-Stiebellehner; Kassenprüferin: Silke Brugger. Bestätigt wurden der erweiterte Vorstand, die Übungsleiter sowie der neue Jugendvorstand mit Jugendleiter Merlin Linsner und den beiden Stellvertretern Soraya Schork und Samuel Schenkel.

Ehrungen: Zum Ehrenmitglied wurde in Abwesenheit Rosi Herbertz ernannt. Sie war über 23 Jahre hinweg Übungsleiterin Volleyball, wofür ihr der Turnerbund seinen Dank und seinen Respekt aussprach. Unter dem Motto „Ohne Maggi geht im Turnerbund nichts“ überreichte der Vorstand der Ressortleiterin Finanzen, Margit Maier, einen prall gefüllten Geschenkkorb.

Auf einen Blick

Mitglieder:

1706

Kontakt:

Vorsitzende Annekatrin Wendel, Jahnweg 11, 79639 Grenzach-Wyhlen, www.turnerbund-wyhlen.de