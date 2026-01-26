Turnerbund Wyhlen: Vereinsgelände wird videoüberwacht

Der Turnerbund Wyhlen hat im zurückliegenden Jahr seine Mitgliederzahl auf 1706 erhöht. Die Schließung der Hochrheinhalle konnte das Wachstum offenbar nicht stoppen.
Diese positive Entwicklung überraschte die Vorstandsmitglieder durchaus, wie bei der Hauptversammlung des Vereins herauszuhören war. Schließlich sei die Hochrheinhalle ja seit einem Jahr für den Sportbetrieb geschlossen, wie Ressortleiterin Finanzen Margit Maier ausführte. Man weiche seither notgedrungen auf alternative Lösungen aus.