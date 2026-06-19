Turnerbund Tailfingen: Abtauchen für die Seesternchen

Am 12. und am 19. Juli finden im Hallenbad Langenwand die „Seesternchentage“ statt, an denen der Turnerbund Tailfingen mit Prüfern die Leistungsabzeichen abnimmt.
Es gibt immer noch zu viele Nichtschwimmer – vor allem unter den Kindern und Jugendlichen, aber auch unter den Erwachsenen, erklärt Elke Renz vom Turnerbund Tailfingen. Der Verein bietet schon zahlreiche Schwimmkurse an, momentan elf an der Zahl, könnte aber durchaus noch mehr Kinder ausbilden, so gewaltig sei die Resonanz, berichtet die Leiterin der Geschäftsstelle in Tailfingen: „Der Run ist groß.“ Und sie weiß auch, woran das primär liegt.