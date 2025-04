Nach einer achtjährigen Pause hat der Turnerbund Pfeffingen (TB) erstmals wieder ein Sportfest in der Turn- und Festhalle gefeiert. Aus dem ehemaligen traditionellen „Winterfest“ wurde das „Frühlingsfest“ unter dem Motto „Kunterbunt beim Turnerbund“.

Die Begrüßung der Gäste in der gut gefüllten Festhalle übernahm Anja Uhlig. Die Übungsleiterinnen hatten ein Programm zusammengestellt, durch das Tom Dietrich die Gäste führte. Die Jüngsten eröffneten den Nachmittag. In zwei Gruppen zeigten die „Sportzwerge“ – unterstützt durch Mama und Papa – tänzerisch ihre Freude an Sport und Bewegung und wurden vom Publikum mit viel Beifall für ihre Darbietung belohnt.

Eine runde Sache: Auf den Trainings-Bällen lässt sich auch prima trommeln – Pezzi-Drumming genannt. Foto: Willi Maute

Im Anschluss demonstrierte die Jungsgruppe ihre Fitness zu „Eye of the Tiger“. Die Mädchen begeisterten die Zuschauerinnen und Zuschauer mit dem Song „Wellerman“ und einer Choreographie auf den Steppern. Die neue Jumping-Gruppe präsentierte ihre schweißtreibende Sportart mit schnellen Schrittfolgen und unterschiedlichen Sprüngen und zeigte, was auf dem Trampolin alles möglich ist. Danach folgten die Jazzerinnen und brachten einen Linedance und eine Vorführung im Pezzi-Drumming auf die Bühne.

Meerjungfrauen und Schmetterlinge

Im Anschluss an das Sportprogramm gab es für die Kinder ein betreutes Angebot mit Basteln und Kinderschminken, nach dem einige Meerjungfrauen, Schmetterlinge und Drachen in der Halle unterwegs waren. Am Ende waren Vorstand und Beirat zufrieden mit dem Ablauf des Festes und sich einig, dass das Frühlingsfest im künftigen Terminkalender des TB Pfeffingen einen festen Platz einnehmen wird.