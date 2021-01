"Turnerball@Home" in Steinach 600 Haushalte schauen dem TVS zu

Mitmach-Aktionen

Mittels 17 fesselnder Turn-, Tanz- und Comedy-Nummern der vergangenen Jahre zündete der TVS ein buntes Feuerwerk und stellte mit den Videozusammenschnitten seine Vielseitigkeit unter Beweis. Doch der Fokus des närrischen Live-Streams lag insbesondere auf Mitmach-Aktionen. Nahezu 300 Erinnerungsfotos und Schnappschüsse aus den Wohnzimmern brachten die Leitungen zum Glühen.

Nicht nur per Foto ließen sich die Zuschauer in deren Zuhause schauen, auch Live-Schaltungen via "Zoom" waren möglich. Zu Beginn durften die Moderatorinnen einen vollmaskierten Hofstetter Höllenhund zum virtuellen Interview begrüßen. Der nebensitzende Simsegräbsler übersetzte und zeigte sich begeistert vom Konzept. Bei weiteren Schalten wurde mit einer Steinacher Familie über Kostüme gefachsimpelt und ein Hornberger Damen-Trio vollführte bereitwillig Lockerungsübungen, ehe Vorschläge fürs Turnerballmotto 2022 diskutiert wurden.

Innerhalb des gut besuchten Zoom-Meetings herrschte freudige Partystimmung, die immer wieder auf den Bildschirmen zu sehen war. Die Möglichkeit, per Instagram-Abstimmung auf die Auswahl der gezeigten Videos Einfluss zu nehmen, fand ebenso regen Anklang.

Virtuell getanzter Flashmob

Abschluss des interaktiven Events war der gemeinsam virtuell getanzte Flashmob. Der "Turnerball@Home" ist laut Mitteilung geglückt. Doch Verantwortliche und Zuschauer hoffen auf keine Wiederholung, sondern auf ein persönliches Wiedersehen im kommenden Jahr.

Da zuhause Selbstbedienung herrscht, hatte der Steinacher Turnverein im Voraus eine Einkaufsliste zur Verfügung gestellt. Am Abend gab es passende Anleitungen für zwei erfrischende Cocktails. Fürs echte Feeling am "Morgen danach" warb man für doppelseitiges Klebeband – quasi zum Simulieren des Spirituosen-Hafteffekts auf dem Barboden. Teresa Benz und Simone Lehmann rollten es natürlich ebenfalls aus und blieben am Ende darauf kleben.