Timm Sauter debütiert für Straubenhardt in der Bundesliga

1 Timm Sauter – hier beim Stauseepokal in Schömberg – debütierte in der Bundesliga. Foto: Kara

Der Schömberger startet für die KTV Straubenhardt. Damit ist er im gleichen Team aktiv, wie Barrenweltmeister Lukas Dauser.









Timm Sauter, Turner aus Schömberg, der in der Oberliga aktiv ist, startet in dieser Saison zum ersten Mal in der 1. Bundesliga. Er turnt für den achtmaligen Deutschen Meister, der KTV Straubenhardt.