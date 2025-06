Im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfestes fanden vom 28. bis 30. Mai in der Leipziger Quarterback Arena die Deutschen Jugendmeisterschaften im Gerätturnen statt.

Mit dabei war auch der 15-jährige Lenny Neff aus Horb-Talheim, der sich durch seinen dritten Platz im Mehrkampf und den Titel im Sprung bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Heidelberg für den nationalen Wettkampf qualifiziert hatte.

Im Trikot der KTV

In hervorragender Form präsentierte sich Lenny im Trikot der KTV Straubenhardt. In der Altersklasse 15/16 qualifizierte er sich an seinen Spezialgeräten Boden und Sprung für die Gerätefinals – und überzeugte dort mit einer Silbermedaille am Boden sowie einer Bronzemedaille am Sprung.

Der Start passt

Bereits im Kür-Sechskampf am Vortag zeigte Lenny an allen olympischen Geräten durchweg starke Leistungen. Er startete mit der drittbesten Tageswertung am Boden (12,1 Punkte) und turnte auch am Pauschenpferd und an den Ringen solide Übungen.

Besonders glänzen konnte er beim Sprung: Für seinen technisch anspruchsvollen Kasamatsu mit zusätzlicher Schraube erhielt er herausragende 13,15 Punkte – einer der besten Werte des Tages. Auch an Barren mit einem Doppelbück-Salto-Abgang und Reck mit einem gestreckten Doppelsalto-Abgang überzeugte er mit sauberen Übungen.

Die Gerätefinals fanden am Freitag parallel zu den Wettkämpfen der Altersklassen 13/14 und 17/18 statt – unter den wachsamen Augen von Bundestrainer Robert Hirsch.

Im Sprungfinale mussten zwei verschiedene Sprünge gezeigt werden. Lenny startete erneut stark mit einem Kasamatsu mit Doppelschraube, der ihm mit 13,15 Punkten die Tageshöchstwertung einbrachte.

Sturz kostet Punkt

Beim zweiten Sprung, einem Überschlag mit Bücksalto, zeigte er ebenfalls eine technisch anspruchsvolle Übung, konnte diese jedoch aufgrund von zu hoher Flugphase und zu viel Schwung nicht in den Stand bringen – ein Sturz, der ihm einen Punkt Abzug einbrachte.

Knapp an Gold vorbei

Ohne diesen Patzer wäre ihm die Goldmedaille wohl sicher gewesen, doch auch mit dem Fehler reichte es noch zu Bronze. Im anschließenden Bodenfinale überzeugte Lenny erneut mit einer sauberen Darbietung, unter anderem mit einem Doppelsalto und einer Doppelschraube. Mit 11,95 Punkten und der zweitbesten Wertung durfte er sich verdient über die Silbermedaille freuen.

Beim TSV Haiterbach gestartet

Lenny Neff entdeckte mit sechs Jahren beim TSV Haiterbach seine Begeisterung für das Turnen. Mit acht Jahren wechselte er zur KTV Straubenhardt. Der Schüler der 9. Klasse am Martin-Gerbert-Gymnasium in Horb trainiert derzeit sechsmal pro Woche am Olympiastützpunkt im Kunst-Turn-Forum in Stuttgart.