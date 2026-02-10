Turnen: TSG setzt Ausrufezeichen

Die Balinger Turnerinnen überzeugen mit zahlreichen Podestplätzen beim Bezirkscup in Baiersbonn und zeigen sich so für anstehende Runde gewappnet.
Erfolgreich gestartet sind die Turnerinnen der TSG Balingen Turnen beim Bezirks-Cup Süd LK weiblich in Baiersbronn. Der Wettkampf diente als erster Leistungstest vor der bevorstehenden Verbands- und Regionalliga-Saison 2026 und zeigte, dass die TSG-Mädchen bestens vorbereitet sind. Zahlreiche Treppchenplatzierungen und starke Auftritte in allen Altersklassen machten den Wettkampf zu einem vollen Erfolg.