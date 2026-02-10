Turnen: TSG setzt Ausrufezeichen

Die Balinger Turnerinnen überzeugen mit zahlreichen Podestplätzen beim Bezirkscup in Baiersbonn und zeigen sich so für anstehende Runde gewappnet.

Erfolgreich gestartet sind die Turnerinnen der TSG Balingen Turnen beim Bezirks-Cup Süd LK weiblich in Baiersbronn. Der Wettkampf diente als erster Leistungstest vor der bevorstehenden Verbands- und Regionalliga-Saison 2026 und zeigte, dass die TSG-Mädchen bestens vorbereitet sind. Zahlreiche Treppchenplatzierungen und starke Auftritte in allen Altersklassen machten den Wettkampf zu einem vollen Erfolg.

„Unsere Mädels sind startklar für die Liga-Saison“ „Der Wettkampf hat gezeigt, dass unsere Mädels absolut startklar für die Liga-Saison sind“, zog Trainerin Katja Bisinger ein positives Fazit. In den kommenden Wochen liegt der Fokus darauf, die Stabilität der Übungen weiter zu festigen und bei einigen Turnerinnen gezielt den Schwierigkeitswert zu erhöhen, um in der Liga noch stärker punkten zu können. Gleichzeitig unterstreicht der Teamgeist der Gruppe die gemeinsame Stärke: „Vor allem der Zusammenhalt im Team wird uns auch in der Verbands- und Regionalliga zugutekommen“, so Jessica Bader.

Mit diesem Rückenwind starten die TSG-Turnerinnen in die Liga-Saison 2026: Die Verbandsliga beginnt am 19. April in Hoheneck, gefolgt vom Auftakt in der Regionalliga nur eine Woche später.

Heimwettkampf steigt am 25. April

Besonders hervorzuheben ist der Heimwettkampf am 25. April in Balingen, bei dem die Turnerinnen vor heimischem Publikum antreten und ihre Wettkampfqualitäten auf beeindruckende Weise präsentieren werden. „Ein Heimwettkampf ist immer etwas Besonderes“, so Trainer Oliver Merz. „Vor den eigenen Fans wollen wir unsere Leistungen abrufen und Balingen ein richtiges Turnfeuerwerk präsentieren.“

Für besondere Höhepunkte sorgten die Balinger Nachwuchsturnerinnen. Marlene Pfaff sicherte sich bei ihrem allerersten Kürwettkampf in der AK 12/13 LK2 gleich die Goldmedaille, während Leana Ege in der LK3 mit Silber einen hervorragenden Einstand feierte.

„Gezielte Nachwuchsförderung ist für uns der Grundstein für nachhaltigen Erfolg“, erklärt Nachwuchstrainerin Janine Kern. „Die tollen Platzierungen beim ersten Kürwettkampf zeigen, dass sich unsere Arbeit an Ausführung und Präzision auszahlt“, fügt sie hinzu. „Auch die weiteren Nachwuchsturnerinnen konnten wertvolle Wettkampferfahrung sammeln und präsentierten sich motiviert und engagiert“, ergänzt Claudia Bareth.

Zahlreiche Medaillen für die Balinger Frauen

In der LK1 erreichten Luisa Schneider und Sonja Lubitz Silber und Bronze in der AK 18–29, während Laura Schatz auf Rang fünf überzeugte. In der AK 16/17 gewann Anna-Maria Netzer Silber, Kristina Tortora belegte Rang vier und zeigte eine starke Leistung.

In der LK2 beeindruckte neben Marlene Pfaff in der AK 12/13 LK2 besonders Joleen Türk in der AK 14/15 mit Silber. Ihre Vereinskolleginnen Leann Dederer, Julia Pochlopien, Klara Schmolze, Constanze Häußler und Victoria Schellhammer zeigten starke Leistungen und belegten die Plätze vier, sechs, 13, 16 und 18. In der AK 16+ erreichten Clara Mehrer Rang 14 und Madlen Altreuter Rang 21.

In der LK3 gewann Leana Ege Silber in der AK 12/13, während Lara Soulier, Mia Gierth und Rosalie Keihl mit den Plätzen sieben, neun und zehn ebenfalls sehr gute Leistungen zeigten.