Der Schömberger Turner belegt bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Leipzig Rang drei am Reck.

Im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfestes, das in diesem Jahr in Leipzig über die Bühne ging, fanden auch die Deutschen Jugendmeisterschaften in den Altersklassen 13/14, 15/16 und 17/18 statt.

Mehrkampf-Wettbewerb zum Auftakt

Mit von der Partie war auch Timm Sauter von der TG Schömberg für den als Erstes die Mehrkampf-DM in der Altersklasse 17/18 auf den Programm. Dabei hatten die Teilnehmer an zwei Tagen jeweils einen Sechskampf zu bestreiten, deren Ergebnisse anschließend zu einer Gesamtnote addiert wurden.

Lesen Sie auch

Zwei gute Sechskämpfe bringen Rang fünf

Der junge Schömberger erreichte am ersten Wettkampftag 68,050 Punkte nach dem er die Übungen am Boden (11,600), Pferd (10,900), den Ringen (10,500), am Sprung (12,150), dem Barren (11,600) und am Reck (11,350) erfolgreich absolviert hatte. Am zweiten Wettkampftag steigerte sich Sauter auf 70,050 Punkte (12,350, 10,900, 11,500, 12,400, 11,550, 11,350) und belegte mit einer Gesamtpunktzahl von 138,100 den guten fünften Rang. Den Mehrkampf-Meistertitel sicherte sich Nikita Prohorov (TuS Witten-Stockum) mit 146,700 Punkten.

In drei Gerätefinals dabei

Die beiden Wertungen an den sechs Geräten flossen auch in die Qualifikation für die Gerätefinals ein, für die sich pro Gerät jeweils die besten sechs Turner qualifizierten. Der 17-jährige Schömberger schaffte es gleich in drei Gerätefinals am Pferd, Barren und Reck.

Sturz am Pferd und Rang vier am Barren

Bei seiner Übung am Pauschenpferd musste Sauter einen Sturz hinnehmen und landete so mit 7,2000 Punkten auf dem sechsten Rang. Den Sieg holte Davyd Alshanov (SC Cottbus/13,000). Weitaus besser lief es für den Turner aus der Stauseestadt am Barren. Seine gute Übung wurde von den Kampfrichtern mit 11,150 Punkten belohnt, die am Ende Rang vier bedeuteten. 0,250 Zähler fehlten ihm auf Rang drei, den sich Nikita Prohorov (11,400) sicherte. Der Sieg ging auch hier an den Cottbusser Alshanov mit 12,600 Zählern.

Starke Reck-Übung wird mit Medaille belohnt

Aber es sollte noch besser kommen für Sauter: Am Reck zeigte er eine blitzsaubere Vorstellung, die vom Kampfgericht mit 10,850 Punkten honoriert wurden. Damit gelang dem 17-Jährigen der Sprung auf das Siegerpodest. Hinter dem neuen deutschen Meister Mika Wagner (TG Böckingen/11,900) und Florian Grela (TZ Bochum-Witten/11,500) belegte Sauter den dritten Rang und durfte sich so über Bronze freuen.