Turnen: TG startet mit Auswärtssieg

1 Die Schömberger Turner freuen sich über den Sieg. Foto: TG Die Schömberger Turnen starten erfolgreich in die neue Oberligasaison.







Obwohl die Turner der TG Schömberg bei ihrem Gastspiel beim TSV Wernau nur mit fünf Akteuren (Hendrik Zimmermann, Bence Szabo, Timm Sauter, Mika Straub und Tim Wolfer) antraten, gab es am Ende einen klaren 67:20-Auswärtssieg zu bejubeln. Am Boden war die Partie (4:4) noch ausgeglichen und beim Sprung setzten sich die Hausherren (9:7) knapp durch. Die restlichen Geräte gingen jedoch klar an den Favoriten. So hatte Schömberg beim Pauschenpferd (17:0), an den Ringen (10:4), am Barren (12:2) und am Reck (17:1) klar die Nase vorne. Die besten drei Sechskämpfer stellten die Gäste mit Timm Sauter (81,55), Bence Szabo (74,30) und Hendrik Zimmermann (73,70). Auch die besten drei Scorer stellte der Meister der vergangenen Saison. Hier rangierte Timm Sauter (32) vor Hendrik Zimmermann (15) und Bence Szabo (12). Am kommenden Wochenende findet kein Wettkampf statt. Somit geht es erst am 21. Februar ab 14.30 Uhr in der Schömberger Sporthalle gegen den VfL Kirchheim II, der die Auftaktbegegnung gegen den TSV Schmiden mit 37:55 verlor.