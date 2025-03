Dritter Wettkampf, dritter Sieg: Die Turner der TG Schömberg sind in der Oberliga auf dem besten Weg zur Titelverteidigung.

Auch der TSV Schmiden musste beim 58:20-Erfolg der Stauseestädter die Überlegenheit des Gegners anerkennen.

Timm Sauter muss passen, Thierry Marchon gibt sein Debüt

Und dabei musste das Trainerduo Karl Schmidberger und Zoltan Szabò mit Timm Sauter, der mit einer Hüftprellung passen musste, auf einen ihrer Besten verzichten. Für Sauter ging Jonas Räpple an die Geräte; zudem gab der junge Schweizer Thierry Marchon sein Debüt für die TG.

Boden

Bereits am Boden verbuchten die Schömberger Turner einen 9:0-Erfolg, zudem Kimi Köhnlein mit der Tageshöchstwertung von 15,10 fünf, Jonas Raepple drei und Bence Szabò einen Scorepoint beisteuerten. Julian Flögel gestaltete sein Duell ausgeglichen.

Pauschenpferd

Auch am Pauschenpferd gab es für die Gäste aus Schmiden nichts zu holen. 11:5 hieß es für die Stauseestädter, bei denen Flögel (5), Szabò (4) und Köhnlein (2) punkteten. Nur Marchon musste seinem Gegner 5 Scorepoints überlassen.

Ringe

An den Ringen baute die TG ihren Vorsprung mit einem 10:3-Erfolg weiter aus. Köhnlein erhielt mit 14,15 die höchste Wertung an diesen Gerät und holte so ebenso vier Scorepoints wie Szabò; zwei weitere Zähler gingen auf das Konto von Flögel.

Sprung

Auch am Sprung ging der Gerätesieg mit 9:3 an die Gastgeber. Wiederum Köhnlein erhielt mit 13,80 die höchste Wertung und nahm so seinem Gegner vier Scorepoints ab. Szabò steuerte drei Zähler bei und Flögel zwei.

Barren

Auch am Barren hatten die Stauseestädter mit 10:4 die Nase vorn. Hier glänzte Bence Szabò, der seinem Gegner fünf Scorepoints abknöpfte. Aber auch die Übungen von Flögel, der drei Punkte sammelte, und von Köhnlein, der zwei Zähler holte, konnten sich sehen lassen.

Reck

So lagen die Stauseestädter vor dem abschließenden Gerät, dem Reck, komfortabel mit 49:15 in Front. Und auch am Königsgerät ließen die Stauseestädter nichts anbrennen. Szabo mit fünf und Köhnlein mit vier Scorepoints sorgten für den 9:5-Erfolg.

„Das war wieder ein toller Erfolg. Die Jungs haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt“, waren die Schömberger Trainer mit dem Auftritt ihrer Mannschaft zufrieden.

Der nächste Wettkampf steigt beim VfL Kirchheim II

Am kommenden Samstag gastieren die Schömberger Turner beim VfL Kirchheim II. „Zweite Mannschaften sind immer eine Wundertüte, denn sie haben die Möglichkeit, sich mit Turner aus der Ersten zu verstärken“, wissen die Schömberger Coaches, dass der Wettkampf kein Selbstläufer wird. „Wir hoffen, dass Timm Sauter dann wieder dabei ist.“