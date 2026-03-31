Turnen: Teilnehmerrekord bei den Gaumeisterschaften

Vom Nachwuchs bis zu den Aktiven: Turner beweisen sich bei den Titelkämpfen in Hechingen und küren ihre Gaumeister.

Am zurückliegenden Wochenende richtete der TV Hechingen die diesjährigen Gaueinzelmeisterschaften im Turnen aus.

Über 320 Turnerinnen und Turner gehen an die Geräte An zwei Wettkampftagen waren über 320 Turner und Turnerinnen von den jungen Nachwuchsathleten bis zu den Aktiven in der Realschulhalle im Einsatz. Federführend organisiert wurde das Event von Katharina Weber und Jürgen Koch vom Turngau Zollern-Schalksburg.

Zahlreiche neue Gaumeister wurden gekürt. Zudem ging es bei den P-Stufen-Wettbewerben um einen Platz unter den Top 6 und die Qualifikation zum Bezirksfinale.

In der jüngsten Nachwuchsklasse AK7 wurde Lotta Weckenmann von der TSG Balingen neue Gaumeisterin. In der AK8 siegte Lilli Schopfer vom TV Hechingen. Bei den Neunjährigen setzte sich Fine Willig von der TSG Balingen durch.

In der D-Jugend (10 Jahre) heißt die Gaumeisterin Hanna Broß aus Balingen. In der AK 11 holte Antonia Groß den Titel nach Balingen. Auch bei den Zwölfjährigen siegte mit Maria Baciu eine TSG-Turnerin. Die Wertung der C-Jugend (13 Jahre) gewann Marie Dirr vom TV Hechingen. In der AK 14+ holte sich Isabella Weinmann vom TSV Dotternhausen den Gaumeistertitel.

Spannende Wettbewerbe in allen Altersklassen

Zudem fanden in jeder Altersklasse Rahmenwettkämpfe statt. Bei den Nachwuchsturnerinnen in der F-Jugend (6 Jahre) heißt die Siegerin Marie Schatz vom TSV Geislingen. Eine Altersklasse höher in der F 7 siegte Romy Lauffer vom TV Winterlingen. Bei den Achtjährigen setzte sich Emily Pawtowski, ebenfalls aus Winterlingen, durch. In der E-Jugend (9 Jahre) siegte Dahlia Märtens vom TV Winterlingen.

Die Siegerin in der Altersklasse D 10 heißt Laeticia Kessler vom TSV Bisingen. Bei den Elfjährigen gewann Lokalmatadorin Mirjam Weiß vom TV Hechingen den Titel. In der C-Jugend (12 Jahre) siegte Mila Keppler, bei den älteren C-Jugend-Turnerinnen gewann Emilija Spahic, beide vom TV Winterlingen. In der Altersklasse 14 setzte sich Fabienne Ott von der TG Schömberg durch.

Für die LK-Turnerinnen ab 12 Jahre wurden drei verschiedene Leistungsklassen angeboten. In der LK3 (12-13) holte Emma Bausinger von der TSG Balingen den Titel. In der AK 14-15 wurde Jara Kaufmann Gaumeisterin, bei den über 16-Jährigen Luisa Schwarz, beides Turnerinnen des TSV Meßstetten. Im Wettkampf der LK2 setzte sich in der AK 12-13 Amalia Polichetti und in der AK 14-15 Julia Kapitza von der TSG Balingen durch. In der Altersklasse 16+ heißt die Gaumeisterin Tina Strobel vom TSV Geislingen. Die Wertung in der LK1 (AK 16+) gewann Cosima Lork von der TSG Balingen.

Auch die männliche Jugend kürt ihre Sieger

Bei den männlichen Jugendturnern fanden die Rahmenwettkämpfe in den Altersklassen 7 bis 11 statt. Bei den Siebenjährigen siegte Fabian Koch von der TG Schömberg. In der AK 9 setzte sich Mark Riekert, ebenfalls von der TG Schömberg durch. Bei den Elfjährigen gewann Lenny Blank vom TSV Geislingen.

Zusätzlich ging es bei den Pflicht-Kämpfen in allen Altersklassen um die Gaumeistertitel und einen Platz unter den Top 6 für die Qualifikation zum Bezirksfinale der Jugendturner. In der AK 7 holte sich Leo Moritz Keller vom TSV Geislingen den Titel. Eine Altersklasse höher siegte Johannes Türk vom SV Dotternhausen. Auch die Wertung der Neunjährigen ging an einen SVD-Turner, Janes Michailidis.

Dotternhausen war bei den Zehn- und Elfjährigen ebenfalls erfolgreich: Die AK 10 gewann Max Weckenmann, in der AK 11 heißt der neue Gaumeister Bruno Weckenmann. Die Konkurrenz der Zwölfjährigen gewann Nicklas Lorch vom TV Winterlingen, während sich in der AK13 mit Luis Strauß ein Turner vom Ausrichter TV Hechingen durchsetzte. Den Reigen der Gaumeister komplettiert Andre Allseits vom TV Winterlingen in der AK 14+.

Das Event beim TV Hechingen war ein voller Erfolg und die Organisatoren konnten sich auch dieses Jahr wieder über einen Teilnehmerrekord freuen.