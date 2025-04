Im Top-Wettkampf der Landesliga traf der SV Dotternhausen als Tabellenführer auf den direkten Verfolger, die WKG Turnteam Ostalb. Beide Teams waren punktgleich, lediglich sieben Gerätepunkte trennten sie in der Tabelle – beste Voraussetzungen für ein Duell auf Augenhöhe mit richtungsweisendem Charakter für die Meisterschaft.

Der Plan der Dotternhausener Turner geht auf

Die Zielvorgabe des Dotternhausener Teams war klar: An Boden und Pauschenpferd den Rückstand möglichst geringhalten, um an den stärkeren Geräten entscheidend zuzuschlagen. Und genau dieser Plan ging eindrucksvoll auf.

Knappe Niederlage am Boden

Gleich zu Beginn setzte Mannschaftsführer Florian Goiser ein Ausrufezeichen am Boden. Mit sauber geturnten Vorwärts- und Rückwärtsschrauben erzielte er die Tageshöchstwertung von 13,55 Punkten. Trotz weiterer fehlerfreier Übungen verlor der SVD das Gerät jedoch hauchdünn mit 50,15:50,35 Punkten.

Das Thomas-Team dreht mit zwei Gerätesiegen den Spieß um

Doch am Pauschenpferd, traditionell als „Zittergerät“ bekannt, drehte Dotternhausen den Spieß um. Mit beeindruckenden 46,45:42,60 Punkten sicherten sich die Gäste überraschend deutlich den Gerätesieg. Besonders Fabio Merz begeisterte mit einer technisch anspruchsvollen Übung. An den Ringen demonstrierte der SVD seine ganze Klasse: Leandro Eckstein präsentierte kraftvolle Kreuzhang-Elemente und erzielte starke 12,70 Punkte. Mit 48,95:44,50 ging auch dieses Gerät klar an Dotternhausen.

Drei weitere Geräteerfolge sorgen für den Gesamtsieg

Am Sprung überzeugten Tobias Seifriz mit einem gehockten Tsukahara (10,95 Punkte) und sein Bruder Sebastian mit der gestreckten Variante (11,90 Punkte). Das vierte Gerät entschied Dotternhausen mit 46,30:45,95 erneut für sich. Am Barren glänzte Maximilian Beck mit einer starken Darbietung und 11,55 Punkten. Der SVD baute seinen Vorsprung weiter aus und gewann das Gerät mit 47,75:44,15. Den krönenden Abschluss bildete das Reck, wo insbesondere Chris Schatz (11,80) mit einer blitzsauberen Übung überzeugte. Josua Netzer setzte mit 11,60 Punkten den Schlusspunkt: seine ganze Drehung und ein sicherer Doppelsalto rückwärts begeisterten die Kampfrichter. Mit 47,50:42,20 holte Dotternhausen auch das letzte Gerät – und siegte am Ende deutlich mit 287,10:269,75 Punkten.

Die bislang beste Saisonleistung

Der SV Dotternhausen I lieferte damit seine bislang stärkste Saisonleistung ab. Am kommenden Samstag um 15 Uhr kann der SVD im Heimwettkampf gegen die WKG KTV Oberschwaben die Meisterschaft perfekt machen.

Die zweite Mannschaft feiert ebenfalls einen Auswärtssieg

Auch die zweite Mannschaft des SVD war erfolgreich: In einem spannenden Kreisliga-Duell bei der WKG Donau-Alb II in Laichingen setzte sich der SVD knapp, aber verdient mit 242,20:240,95 durch und sicherte sich 10 von 12 Gerätepunkten. Mit dem Rückenwind aus zwei Siegen in Folge geht der SVD selbstbewusst in das Top-Duell gegen den Spitzenreiter, die WKG TG Wangen-Eisenharz III, das am kommenden Samstag um 11 Uhr vor heimischer Kulisse stattfinden wird.