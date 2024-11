Einem nicht alltäglichen Wettkampf hat sich Stefanie Sauter von der TG Schömberg gestellt. Zusammen mit Luc Waltersbacher bildete die 15-Jährige beim „Karl Wettach Mixed Wettkampf“ das Team „Novodactum“.

Luc Waltersbacher springt kurzfristig ein

Dabei sprang Waltersbacher kurzfristig für ihren Bruder Timm Sauter ein, da dieser verhindert war. Das mit Abstand jüngste Team musste sich gegen starke Konkurrenz, auch aus den Bundesligen, beweisen.

Mixed-Team erreicht guten neunten Platz

Eine weibliche Turnerin und ein männlicher Turner bildeten ein Team, in dem jeder drei Geräte zeigen musste. Stefanie Sauter startete am Sprung und Waltersbacher am Boden. Im zweiten Durchgang zeigte Stefanie Sauter ihre fehlerfreie Bodenkür und ihr Partner seine Pauschenferd-Übung. Als letztes absolvierte das Team die Geräte Schwebebalken und Barren. Nachdem die Beiden ihre drei Geräte beendet hatten, belegte das Duo mit einer Gesamtnote von 74,75 Punkten den respektablen neunten Platz.

Duo ist sich einig: „Ein cooler Wettkampf“

„Cooler Wettkampf, mal was ganz anderes“, kommentierte Waltersbacher. Ebenso seine Turnpartnerin Stefanie Sauter, die auch im vergangenen Jahr schon bei dem Wettbewerb in Freiburg geturnt hatte: „Auch im zweiten Jahr war so eine tolle Stimmung unter den Teams“ resümierte sie. Fürwahr: Nahezu 500 Zuschauer erlebten das vom PTSV Jahn Freiburg organisierte Spektakel auf den Zuschauerrängen.