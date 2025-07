Jüngst fand bei guter Stimmung das Gau-Kinderturnfest (wir berichteten) in Efringen-Kirchen und Istein statt. Aus der Turnabteilung des ESV Weil starteten zehn Mädchen und drei Buben vom ESV Weil und erreichten in den verschiedenen Wettkämpfen hervorragende Platzierungen.

Es ist ein erfolgreiches Kinderturnfest für die Turnerinnen und Turner des ESV Weil gewesen. Foto: ESV Weil

Die Mädchen zeigten sehr gute Leistungen in ihren verschiedenen Wettkämpfen und erreichten mehrere Podestplätze in den Mischwettkämpfen aus Geräteturnen und Leichtathletik. In der Altersklasse 2011/2012 gewann Antonella Rosio souverän den Wettkampf. Luana Bänziger belegte in der Altersklasse 2017 den zweiten Platz, Katharina Singler den dritten Rang in der Altersklasse 2015, und Tilda Tropberger landete ebenfalls auf Rang drei in der Altersklasse 2013/2014.

Lesen Sie auch

Bei den Buben zeigten Lio Tüxen, Teodor Petruk und Elias Berner im Geräte-Vierkampf, Jahrgangsstufe 2018/2019, hervorragende Übungen in ihrem ersten Wettkampf und belegten verdientermaßen die ersten drei Plätze.

Nicht nur die Turnerinnen und Turner freuten sich über das erfolgreiche Kinderturnfest. Auch die Trainerinnen Hilde Maurer-Haag und Sarah Gutwein für die Mädchen und der Trainer Thomas Faller für die Buben waren hochzufrieden mit den Leistungen der nicht genannten Kinder. Einen zusätzlichen Dank gilt den Kampfrichterinnen und Kampfrichtern Emilia Pokarn und Jakob Zeeb, denn ohne ihre Unterstützung kann kein Wettkampf durchgeführt werden.