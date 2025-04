Die Turner des SV Dotternhausen wollen bei der WKG Turnteam Ostalb ihre weiße Weste in der Landesliga wahren. Die zweite Mannschaft will bei der WKG Donau-Alb II einen weiteren Sieg nachlegen.

In der Buchfeldhalle in Herbrechtingen steht am Samstag um 17 Uhr steht ein echter Spitzenwettkampf der Landesliga 2 an. Der SV Dotternhausen I trifft auf die WKG Turnteam Ostalb I – ein Duell, das bereits vorentscheidenden Charakter im Kampf um die Meisterschaft haben könnte.

Dotternhausen will die weiße Weste weiter wahren

Nach vier erfolgreichen Wettkämpfen steht Dotternhausen mit weißer Weste an der Tabellenspitze. Doch auch die WKG Turnteam Ostalb ist bislang ungeschlagen und lauert auf Platz zwei. Die Zuschauer dürfen sich also auf einen hochklassigen und spannenden Wettkampf freuen. SVD-Trainer Manuel Thomas kann dabei auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Leandro Eckstein, Sebastian und Tobias Seifriz, Josua Netzer, Fabio Merz, Maximilian Beck, Chris Schatz und Florian Goiser werden alles daransetzen, ihre Siegesserie fortzusetzen und den starken Gegner in Schach zu halten.

Mit der richtigen Unterstützung der Fans von den Rängen kann das Team des SV Dotternhausen den entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft machen.

Auf die zweite Mannschaft wartet ein Härtetest

Auch in der Kreisliga 3 steht ein spannender Wettkampf an, wenn die zweite Mannschaft des SV Dotternhausen II am Samstag um 11 Uhr in der Daniel-Schwenkmetzger-Halle in Laichingen bei der WKG Donau-Alb II gastiert. Nach einem souveränen Auftaktsieg gegen die TG Biberach II steht für Dotternhausen II der nächste Härtetest an. Beide Mannschaften bewegen sich leistungstechnisch auf Augenhöhe und turnen durchschnittlich zwischen 240 und 250 Punkten. Ein spannender Wettkampf ist also garantiert. Mit einem weiteren Sieg könnte der SVD II einen wichtigen Schritt in Richtung Tabellenspitze machen. Für den SV Dotternhausen II gehen Michael Eckstein, Florian Pöltl, Lars Schatz, Erik Pfaff, Noah Bodmer, Cedric Hoch und Marius Hummel an die Geräte. Sie werden alles daransetzen, ihre Bestleistungen abzurufen und zwei weitere Punkte nach Dotternhausen zu holen.