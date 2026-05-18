Turnen Oberliga: TG Schömberg mit historischem Triple

Was für eine Saison, was für ein Finale, was für ein Statement: Die Turner der TG Schömberg haben beim Ligafinale in Wangen erneut den Meistertitel in der Oberliga des Schwäbischen Turnerbundes gewonnen und damit Vereinsgeschichte geschrieben. Nach den Titeln 2024 und 2025 sicherte sich die TGS nun den dritten Meistertitel in Folge – ein historisches Triple in der höchsten Liga des Schwäbischen Turnerbundes.

Als ungeschlagener Tabellenführer nach sieben Siegen in der Vorrunde reiste die TG mit viel Selbstvertrauen ins Allgäu – und ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Bereits am Boden setzte die Mannschaft ein deutliches Ausrufezeichen. Bence Szabo eröffnete stark, Elias Reichenbach und Quentin Weber lieferten ebenso souverän ab, ehe Timm Sauter mit einer herausragenden Übung inklusive Doppelsalto rückwärts den ersten Gerätesieg perfekt machte.

Mehrere Sprünge auf Topniveau

Auch an den weiteren Geräten präsentierten sich die Schömberger in beeindruckender Verfassung. Am Pauschenpferd überzeugten unter anderem Elias Reichenbach, Quentin Weber und Timm Sauter mit Übungen auf hohem Niveau. Besonders stark präsentierte sich das Team am Sprung mit gleich mehreren Sprüngen auf Topniveau. Auch am Barren spielte die TGS ihre Klasse aus, ehe am Reck – traditionell das Königsgerät – noch einmal ein echtes Schlussfeuerwerk folgte. Hendrik Zimmermann eröffnete stark, ehe Bence Szabo, Elias Reichenbach und Timm Sauter mit fehlerfreien Übungen den souveränen Gesamtsieg absicherten.

Mit herausragenden 310,35 Punkten ließ die TG Schömberg der Konkurrenz keine Chance. Der TSV Schmiden (293,45) und die KTV Hohenlohe (292,9) mussten sich deutlich geschlagen geben. Damit beendet die TGS die Saison mit 21 Tabellenpunkten klar auf Platz eins.

Nur einen Wettkampf in den vergangene drei Jahren verloren

Auch in der Einzelwertung dominierten die Schömberger: Timm Sauter sicherte sich mit starken 85,15 Punkten den Tagessieg, Elias Reichenbach belegte Rang drei. Besonders bemerkenswert: In den vergangenen drei Meisterschaftsjahren verlor die TG Schömberg lediglich einen einzigen Wettkampf – den Auftakt der ersten Meistersaison 2024.

Nach dem historischen Triumph wurde gemeinsam mit dem mitgereisten Fanclub ausgelassen gefeiert. Trainer Sultan Szabo zeigte sich hochzufrieden mit dem Saisonverlauf und sprach von einem besonderen Ligafinale. Für die TG Schömberg bleibt ein Wochenende für die Vereinschronik.