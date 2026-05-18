Turnen Oberliga: TG Schömberg mit historischem Triple

Die TG Schömberg schreibt Vereinsgeschichte und sichert sich den dritten Oberliga-Meistertitel in Serie.
Was für eine Saison, was für ein Finale, was für ein Statement: Die Turner der TG Schömberg haben beim Ligafinale in Wangen erneut den Meistertitel in der Oberliga des Schwäbischen Turnerbundes gewonnen und damit Vereinsgeschichte geschrieben. Nach den Titeln 2024 und 2025 sicherte sich die TGS nun den dritten Meistertitel in Folge – ein historisches Triple in der höchsten Liga des Schwäbischen Turnerbundes.