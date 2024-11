Turnen: Meßstetter Turnerinnen gelingt starkes Saison-Finish

1 Groß war die Freude bei den Meßstetter Turnerinnen und ihren Trainerinnen über den Klassenerhalt. Foto: Wysotzki

Mit Rang zwei im Relegationswettkampf haben sich die Bodmer-Schützlinge den Klassenerhalt in der Bezirksliga gesichert.









Nachdem die Turnerinnen der Bezirksliga-Mannschaft des TSV Meßstetten die Saison 2024 auf dem siebten Tabellenplatz beendet hatten, hieß es: „Alles geben in der Relegation in Munderkingen”. Das erklärte Ziel war, unter den acht teilnehmenden Teams mindestens den fünften Rang und damit den Klassenerhalt zu sichern. In Munderkingen wurde die Mannschaft von einem 40-köpfigen Meßstetter Fanblock samt Banner überrascht. So startete die Mannschaft emotional gestärkt und top-motiviert in den wichtigen Wettkampf.