Meßstetter Frauen müssen in die Relegation

1 Die Riege des TSV Meßstetten muss im Herbst „nachsitzen“. Foto: Wysotzki

Die TSV-Turnerinnen wähnten sich schon sicher auf Platz fünf, doch dann sollte es anders kommen.









Link kopiert



Personell geschwächt trat der TSV Meßstetten zum letzten Wettkampf in der Bezirksliga in Munderkingen an. Durch Krankheit und Verletzungen musste die Mannschaft auf vier Turnerinnen verzichten.