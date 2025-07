1 Gekonnt über den Bock. Foto: Uli Nodler Einmal mehr ist das Gau-Kinderturnfest des Markgräfler Hochrhein-Turngaus ein Highlight im regionalen Turnkalender gewesen.







Link kopiert



Schauplätze der diesjährigen Veranstaltung am vergangenen Sonntag waren Istein und Efringen-Kirchen. In Istein gingen die Turnwettkämpfe in der Allianz- und Festhalle über die Bühne. Die leichtathletischen und Mit-Mach-Angebote fanden auf der Stadion-Anlage des TuS Efringen-Kirchen statt.