Turnen in Stuttgart: Missstände am Kunstturnforum – das sind die Vorwürfe der Turnerinnen

1 Tabea Alt, Kim Bui, Michelle Timm (oben, von li.) sowie Emelie Petz, Carina Kröll und Amelie Pfeil (unten, von li.). Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch (5), imago/Schreyer

Zahlreiche ehemalige und noch aktive Turnerinnen haben die Zustände am Kunstturnforum Stuttgart kritisiert und nennen unterschiedliche Details. Wir fassen die Posts zusammen.









Link kopiert



Zahlreiche ehemalige und noch aktive Turnerinnen haben in deutlichen Äußerungen die Zustände am Kunstturnforum (KTF) in Stuttgart kritisiert. Der Deutsche Turner-Bund (DTB) und der Schwäbische Turnerbund (STB) haben in einem ersten Statement eingeräumt, es lägen „konkrete Informationen zu möglichem Fehlverhalten von Seiten verantwortlicher Trainer am Bundesstützpunkt in Stuttgart vor“.