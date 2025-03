Die Mannschaften des TSV Ebingen, der TSG Balingen II und des TSV Meßstetten starten in ihren Ligen mit vierten Plätzen in die neue Wettkampfsaison.

Ein gelungenes Debüt haben die Turnerinnen des TSV Ebingen in der Oberliga gegeben. Am ersten Wettkampftag in Berkheim belegten die Frauen von TSV-Trainerin Evelyn Karsten mit 168,50 Punkten den vierten Platz.

Am Sprung kamen die Ebingerinnen auf 44,85 Punkte. Beste Turnerinnen des TSV waren Angelina Buling und Lena Maier mit jeweils 11,65 Punkten. Auch am Stufenbarren lief es mit 36,15 Punkten ganz ordentlich für die Aufsteigerinnen. Hier erhielt Emma Mayer mit 9,45 Zählern die beste Wertung. Eine starke Vorstellung boten die Ebingerinnen am Schwebebalken mit 42,70 Punkten. Hier überzeugten Carlotta Fuss und Buling mit jeweils 10,70 Punkten ebenso wie Patricia Herbert und Lena Maier mit jeweils 10,65 Zählern. Gar das zweitbeste Ergebnis aller acht Mannschaften verzeichneten die Ebingerinnen am Boden mit 44,80 Punkten. Für ihre Übung wurde Lena Maier mit 12,00 Punkten von den Kampfrichtern belohnt. Maier war denn auch die sechstbeste Vierkämpferin des Wettkampftages.

Ein guter Saisoneinstand ist auch den Turnerinnen der TSG Balingen II in der Verbandsliga gelungen. Die Mädels aus der Eyachstadt belegten am ersten Wettkampftag mit 167,05 Punkten ebenfalls Rang vier.

Das Balinger Trainerteam resümierte nach dem Wettkampf: „Die Mannschaften, die die ersten drei Plätze belegt haben, sind sehr stark und liegen außerhalb unserer Reichweite. Umso zufriedener sind wir, dass wir uns mit Platz vier direkt dahinter einreihen konnten. Unsere Turnerinnen haben einen starken Tag erwischt und ihre Leistungen aus dem Training gezeigt. Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis und fühlen uns in der Verbandsliga mit unserem Team genau richtig. Nun ist ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt getan.“

Fürwahr, waren doch die Vorzeichen für die Balinger Zweite nicht optimal, nach dem Lilly Wolf wegen Rückenproblemen passen musste. waren die Balinger Trainer gezwungen, die Mannschaft umzustellen. Die Balinger starteten aber gut am ersten Gerät, dem Sprung. Cosima Lork, Kristina Tortora und Daniela Ziegler erhielten für ihre Halb-Halb-Sprünge 10er-Wertungen und trugen so zum Gesamtergebnis von 42,85 Punkten bei. „Viele Turnerinnen in der Verbandsliga zeigen höherwertige Tsukaharas, da können wir noch nicht ganz mithalten“, so das Balinger Trainerteam.

Am Stufenbarren übertrafen die Turnerinnen mit 36,60 Punkten die Erwartungen ihrer Trainer mit gleich vier Neuner-Wertungen. Auch am Schwebebalken lief es mit 42,45 Punkten ordentlich durch für die TSG. Besonders stark war Cosima Lork mit 11,30 Punkten. Starke 45,15 Punkte erzielten die Balingerinnen am Boden und kamen so insgesamt auf 167,05 Punkte, die ihnen Rang vier einbrachten.

Apropos Rang vier: Auf diesem Platz schlossen auch die Turnerinnen des TSV Meßstetten ihren ersten Wettkampf in der Bezirksliga Südwest ab. Die Mädels von Trainerin Patricia Bodmer erreichten dabei 154,05 Punkte und waren damit nur 1,6 Punkte von Rang drei entfernt. Schon zum Auftakt am Sprung sammelten Nayla Schempp, Marie Gambin, Aileen Wäschle und Elisa Kippenhan mit 10er-Wertungen starke 42,00 Punkte. Nicht ganz so gut lief es am Stufenbarren mit 29,20 Punkten, wo Anne Ammann mit 7,65 Zählern die höchste Wertung des TSV erhielt. Auch am Schwebebalken blieben die Meßstetterinnen mit 39,15 Punkten etwas hinter Konkurrenz zurück. Dies machten sie aber mit dem besten Ergebnis aller Mannschaften am Boden mit 43,70 Punkten wieder gut. Hier glänzte Aileen Wäschle mit 11,20 Punkten.

Nicht ganz so gut lief es für die Turnerinnen des TSV Geislingen bei ihrem Bezirksligaeinstand. 139,85 Punkte bedeuteten in der Endabrechnung Rang acht. Während die Geislingerinnen am Sprung mit 41,15 Punkten gut mithielten, blieben sie am Stufenbarren (25,85), Schwebebalken (35,10) und Boden (37,75) etwas hinter der Konkurrenz zurück.