Bei den Turnerinnen aus dem Zollernalbkreis war der dritte und abschließende Wettkampf ausgerufen.

Für die Riege des TSV Ebingen ging es in der Oberliga nach Ailingen. Trainerin Evelyn Karsten sagte: „Den Klassenerhalt hatten wir schon relativ sicher, daher sind wir etwas entspannter in den Wettkampf gestartet. Das hat aber nicht dazu geführt, dass wir sicherer waren als beim zweiten Wettkampf. Wir hatten einige Stürze zu verbuchen. Mit den Wertungen und der Endplatzierung waren wir dann trotzdem zufrieden.“

Am Balken erzielte Carlotta Fuss 10,55 Punkte. Leonie Hoh kam auf eine Wertung 9,65 Punkte. Patricia Herbert, die ihren letzten Wettkampf bestritt kam auf eine Wertung von 10,25 Punkten. Angelina Buling am am Balken auf 9,8 Punkte. Lena Maier erreichte mit 11,8 Punkten die beste Wertung. Insgesamt waren das solide 42,4 Punkte.

Das zweite Gerät

Im Vierkampf ging es weiter am Boden, einer der Paradedisziplinen der TSV-Turnerinnen: Emma Maier (11,10), Carlotta Fuss (10,70), Angelina Buling (11,70), Patricia Herbert (11,15), Lena Maier – trotz Sturz – (11,65). Insgesamt waren das 45,6 Punkte. Es ging weiter zum Sprung, wo die TSV-Turnerinnen starke 45,3 Punkte erreichten.

Steigerung zu Vorwoche

Am Barren kamen aller Turnerinnen gut durch. „Das war eine Verbesserung zum Wettkampf in der Vorwoche“, lobte Karsten. 34,56 Punkte gingen in die Wertung. Das bedeutete summa summarum 167,86 Punkte und Platz sechs in der Tageswertung – Platz fünf in der Oberliga. Lena Maier kam trotz zweier Stürze noch auf Platz sechs in der Einzelwertung. „

Balinger Turnerinnen erfolgreich

Die Riege der TSG Balingen II turnte in der Verbandsliga ihren letzten Wettkampf. „Wir sind sehr zufrieden mit unseren Mädels. Mit dem 5. Platz in der Tabelle haben wir den Klassenerhalt geschafft, darauf können die Turnerinnen sehr stolz sein. Wir wissen aber auch, dass wir an der ein oder anderen Stelle noch Nachholbedarf in Sachen Ausgangswert haben. Damit werden wir uns in den nächsten Monaten verstärkt auseinandersetzen“, sagte Trainerin Katja Bisinger.

Topwerte für Lilly Wolf und Cosima Lork

Am Stufenbarren hatte die TSG II jüngst noch Schwierigkeiten, dieses Mal zeigte man schon deutlich stärkere Leistung: Evelyn Krieger, Anna Wager, Daniela Ziegler, Kristina Tortora und Cosima Lork erturnten solide 35,75 Punkte. Es ging weiter mit dem Balken. Auch dieses Mal erwies sich der Schwebebalken als das stärkste Gerät der Balingerinnen – nur ein Sturz musste mit in die Wertung gezählt werden und somit standen am Ende 44.70 Punkte zu Buche. „Besonders erfreulich war, dass Lilly Wolf zieht den Topwert von 12,0 Punkten erreichte“, so Bisinger.

Am Boden kamen die Balingerinnen ohne größere Fehler durch ihre Übungen und erturnten 44,65 Punkte. Hier war es Cosima Lork, die mit ihrer Übung besonders überzeugen konnte und starke 12,0 Punkte erhielt. Beim abschließenden Sprung turnte Kristina Tortora zum ersten Mal einen Tsukahara und konnte ihn in den Stand turnen. „Der Sprung von Kristina war ein Highlight für uns. Sie hat ihn sich in den letzten Wochen hart erarbeitet.“, so Trainer Oliver Merz, der vorrangig mit den Ligaturnerinnen das Sprungtraining durchführt.