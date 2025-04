Turnen im Zollernalbkreis: Stefanie Sauter siegt souverän

1 Rang eins belegte Stefanie Sauter in der Schweiz. Foto: Schweizer

Die Schömberger Turnerin ist erneut erfolgreich.









Erfolgreich war die Schömberger Turnerin Stefanie Sauter beim Schwanencup in Horgen in der Schweiz. Sie startete in der Kategorie P 6 nach Code de Pointage. Stefanie Sauter begann ihren Wettkampf am Boden mit einer fehlerfreien Übung und erturnte sich mit 11,0 Punkten den höchsten Wert. Danach ging es an den Pferdsprung wo sie mit 10,8 Punkten die zweitbeste Wertung erhielt. Am Stufenbarren beeindruckte die Schömbergerin mit einer sehr sauber geturnten Riesenfelge und einem Stecksalto als Abgang, die von den Kampfrichtern ebenfalls mit dem Höchstwert mit 9,00 Punkten belohnt wurde. Beim abschließenden Schwebebalken kam sie ebenfalls fehlerfrei und sehr sauber durch ihre Übung und erzielte die höchste Wertung mit 11,4 Zählern. Am Ende ihres Wettkampf durfte sie sich über den ersten Platz mit 42,2 Punkten freuen. Platz zwei und drei gingen an die Lokalmatadorinnen Lily Lehmann 37,95 und Elena Zeltner 37,3 Punkten.