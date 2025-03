Wiederum boten die Stauseestädter eine geschlossene Mannschaftsleistung und begeisterten nicht nur ihre Trainer Karl Schmidberger und Zoltan Szabó, sondern auch das Publikum in der Stauseehalle bei ihrem letzten Heimwettkampf der Saison.

Die TG startete am ersten Gerät, dem Boden, gleich mit einem 12:0-Erfolg. Timm Sauter holte fünf Scorepunkte, Limus Eisenring und Bence Szabó jeweils drei, und einen weiteren Zähler steuerte Jonas Raepple bei. Nicht ganz so deutlich war der Leistungsunterschied am Pauschenpferd, wo es für Eisenring nicht so gut lief und er seinem Konkurrenten von der KTV fünf Punkte abgeben musste. Dies machten allerdings Sauter (4), Julian Flögel (3) und Szabó (2) wieder wett, so dass auch dieses Gerät mit 9:5 an die Gastgeber ging.

Dagegen glänzte Eisenring danach an den Ringen, wo er mit seiner starken Übung fünf Scorepunkte sammelte. Szabó und Sauter steuerten jeweils zwei Punkte bei, und so hatte die TG auch hier mit 9:3 die Nase vorne.

Am Sprung sammelten Sauter (5) und Eisenring (3) für ihre gestreckten Tsukaharas mit ganzer Schraube ordentlich Punkte. Raepple stürzte bei seinem Sprung bei der Landung und musste so vier Punkte abgeben. Dafür steuerte Julian Flögel mit seinem gestreckten Tsukahara zwei weitere Punkte zum 10:4-Erfolg bei.

Am Barren und am Reck spielten die Stauseestädter ihre Dominanz weiter aus und punkteten kräftig: Der Barren ging mit 12:0 und das Reck mit 11:0 an die TG.

Damit führt Schömberg vor dem letzten Vorrundenwettkampf, der am 26. April bei der zweitplatzierten WKG KTT Heilbronn steigt, das Tableau der Oberliga unangefochten an und ist auf bestem Wege, die Meisterschaft aus dem Vorjahr erfolgreich zu verteidigen.

Ihr Bestes gegeben hat auch die zweite Mannschaft der TG in der Kreisliga Staffel II, die den Titelfavoriten KTV Straubenhardt II zu Gast hatte. Die Youngster aus der Stauseestadt wehrten sich nach Leibeskräften gegen den übermächtigen Gegner, der sich mit seiner neu-formierten Mannschaft, in der Turner mit Bundesligaerfahrung wie Jeff Gänger stecken, den Durchmarsch bis in die Oberliga zum Ziel gesetzt hat, konnten aber die 247,50:260,45-Niederlage nicht verhindern.

Dennoch bot die junge Schömberger Truppe stark Paroli, hatte am Reck sogar mit 37,00:35,75 sogar die Nase vorne und hielt auch am Barren (43,15:45,90), am Boden (46,55:49,95), den Ringen (42,55:43,95) und dem Sprung (43,05:43,35) ordentlich mit. Nur am Pauschenpferd offenbarte sich beim 35,20:41,55 ein deutlicherer Leistungsunterschied der Straubenhardter. Mit den gezeigten Leistungen darf sich das Team Hoffnungen auf das Ligenfinale machen.