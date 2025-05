Die Gymnastinnen der DJK Ebingen nahmen kürzlich erfolgreich an den Gaumeisterschaften in Tailfingen teil. In verschiedenen Altersklassen konnten sich zahlreiche Teilnehmerinnen über Podestplätze und Qualifikationen für das Landesfinale freuen.

Landesfinale in Heilbronn

Am Vormittag erreichte in der Altersklasse 25+ Janina Vogt den 2. Platz, dicht gefolgt von Géraldine Dietrich, die sich den 3. Platz sicherte. Beide qualifizierten sich mit ihren Leistungen für das Landesfinale Einzel in Heilbronn. In der Altersklasse 18+ überzeugte Mika Ringle mit einem soliden Wettkampf und belegte den 3. Platz. In der B-Jugend gingen die Zwillinge Nina und Ana Janjusic an den Start. Nina Janjusic erreichte einen starken 3. Platz, ihre Schwester Ana belegte den 6. Platz.

Spitzenplätze am Nachmittag

Am Nachmittag traten die jüngeren Gymnastinnen an. In der C-Jugend sicherte sich Jana Prokopovich den 1. Platz, knapp gefolgt von Leticia Zorn auf dem 2. Platz. Beide qualifizierten sich damit für das Landesfinale. Sophia Bufalino belegte einen starken 4. Platz, Emilija Spajic den 5. Platz und Voileta Kozachenko den 6. Platz. Auch in der D10-Jugend war die DJK Ebingen stark vertreten. Sophia Fleck überzeugte die Kampfrichter und belegte den 1. Platz, was ebenfalls zur Qualifikation für das Landesfinale führte. Die weiteren Platzierungen: Sofija Jovicic 5. Platz, Marlene Dinger 7. Platz, Anna Lakomczyk 9. Platz, Emma Tomic 10. Platz, Nina Hoffmann 14. Platz und Kristina Karaicheva 15. Platz.

Die Jüngsten zeichnen sich aus

In der Jugend E9 sicherte sich Marlene Rapp erfolgreich den 1. Platz, Mia Endlichhofer folgte auf dem 3. Platz. Auch Marlene Rapp ist damit für das Landesfinale qualifiziert.

In der Jugend E8 erreichte Ksieniia Karaicheva den 7. Platz. Bei den jüngsten Teilnehmerinnen in der Jugend F belegte Anja Jovicic den 2. Platz und qualifizierte sich ebenfalls für das Landesfinale. Jasmin Dinger erzielte den 4. Platz.

Im Team ebenfalls stark

Parallel zum Einzelwettkampf traten auch Mannschaften in den verschiedenen Altersklassen an. Das Team der Frauen 18+ präsentierte sich leistungsstark und sicherte sich den 2. Platz. In der C-Jugend sicherten souveräne Leistungenen den 1. Platz und damit die Qualifikation für das Landesfinale Mannschaft. In der D10/11-Jugend waren gleich zwei Teams des DJK Ebingen vertreten. Der 3. und der 5. Platz wurden erreicht. Das war eine starke Präsenz bei den Gaumeisterschaften.